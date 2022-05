Va passar, a plena llum del dia, al Passeig de Fabra i Puig, al districte barceloní de Nou Barris. Una dona catalana de 44 anys anava caminant pel carrer al voltant de les set del matí del 3 de juliol de 2018 quan "dos homes, vestits amb xandall de color fosc", se li van acostar per darrere i li van robar "donant-li una estrebada" el maletí de color negre que portava penjat de l'espatlla, segons ha sabut Cas Obert, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica.

Els dos lladres van sortir corrent amb la bossa de la seva víctima, que dins portava un iPad, un ordinador portàtil, de la marca Toshiba, valorat en 1.200 euros i un joc de claus de la casa on vivia la dona, com també la seva documentació.

Va canviar el pany

La víctima va denunciar els fets en una comissaria dels Mossos d'Esquadra aquell mateix dia, però no va poder aportar més detalls sobre els autors del robatori que permetessin identificar-los i detenir-los, així que va canviar el pany de la porta del seu pis i va esperar que la investigació donés algun resultat.

A penes un mes després, el matí de l'1 d'agost, els Mossos van trobar i van recuperar part del botí a deu quilòmetres del lloc en el qual la dona va ser atacada. Un home de 36 anys, resident a Barcelona, havia venut l'ordinador robat a una botiga de compravenda d'articles de segona mà, un Cash Converter del barri de Sants, per 380 euros.

Es tractava d'Albert Cavallé, ja llavors conegut com l'"estafador de l'amor" després que una vintena de dones el denunciessin per haver-les enganyat econòmicament mentre mantenien una relació sentimental.

Mercat dels Encants

Aquest dimarts Cavallé s'asseu a la banqueta del jutjat penal número 19 de Barcelona acusat d'un delicte d'encobriment per traficar amb objectes robats. Segons ha sabut Cas Obert, la Fiscalia li demana un any i mig de presó. Ell defensa que és innocent. Assegura que no té res a veure amb el robatori ni coneix als dos delinqüents que el van executar i que fins i tot desconeixia que l'ordinador hagués estat sostret.

Cavallé, representat per l'advocat David Sans, afirma que va comprar el portàtil, uns dies abans de revendre'l, al Mercat dels Encants, a la Plaça de les Glòries, on ja havia adquirit, en altres ocasions, un televisor i un altaveu sense fils bluetooth, i que, encara que no recorda el preu pel qual va comprar l'ordinador. El preu no era "anormalment baix" com perquè li fes sospitar que podia tractar-se d'un objecte robat.

Ordinadors d'altres dones

L'acusat, que té antecedents penals per estafa, apropiació indeguda, simulació de delicte i denúncia falsa, ja ha estat condemnat diverses vegades per apropiar-se d'ordinadors i altres objectes de valor que pertanyien a les noies a les quals enganyava. Al novembre, l'Audiència de Barcelona li va imposar una pena de tres anys i mig de presó per engalipar a la seva primera xicota per quedar-se amb 60.000 euros, un vehicle Jeep Cherokee, un portàtil, un televisor i un telèfon mòbil.

El recorregut delictiu de Cavallé es remunta a fins nou anys enrere. El 2013, una dona de Gavá (Barcelona), que el va conèixer en una pàgina de contactes i va passar una nit amb ell, va denunciar que quan ella es va despertar al matí següent l'estafador havia marxat i l'havia robat, emportant-se, entre altres coses, el seu ordinador: "El primer que vaig trobar a faltar va ser el meu portàtil, el tenia sobre un dels mobles del menjador, juntament amb el carregador; també s'havia emportat un moneder amb diners en metàl·lic". Cavallé va ser condemnat a pagar una multa per un delicte de furt.