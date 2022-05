El Jutjat número 4 de Figueres, que investiga el tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera del 2019, ha dictat una providència on demana a la fiscalia si considera que hi ha "indicis suficients" per atribuir a la diputada d'ERC Marta Rosique un delicte de desordres públics pel tall i si caldria inhibir-se al Tribunal Suprem per la seva condició d'aforada. L'escrit, dictat pel magistrat Antonio Coscia, també demana al ministeri fiscal si caldria que es demanés al Congrés dels Diputats una certificació sobre la "vigència de la condició de diputada" de Rosique o si aquesta certificació l'hauria d'obtenir la Sala Segona del Suprem, que presideix el magistrat Manuel Marchena.

Rosique és una de les 196 persones investigades per aquest jutjat de Figueres pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019 com a protesta per la sentència del procés. El passat mes de febrer es va citar els últims investigats, que no s'hi van presentar i, unes setmanes més tard, el jutjat en va ordenar la detenció. Des d'Alerta Solidària demanaven aleshores que s'arxivés la causa perquè consideraven que no hi havia proves contra aquestes persones sinó que es tractava d'una "macrocausa" contra el procés.

Ara, el magistrat que instrueix la causa ha dictat una providència on demana al fiscalia que es pronunciï sobre diversos aspectes. Entre ells, sobre si considera que existeixen suficients indicis "per poder atribuir la possible comissió d'un delicte de desordres públics a Marta Rosique" i que indiqui "si existeixen indicis suficients per què la Sala Segona del Tribunal Suprem assumeixi, eventualment, la instrucció i, en el seu cas, "l'enjudiciament de la causa" contra la diputada.

També li pregunta si considera "procedent o ajustat a dret" remetre a la mateixa sala una "exposició raonada amb la finalitat que assumís la competència per la instrucció" i l'enjudiciament de la causa. D'altra banda, li demana si seria "eventualment necessari" que el jutjat sol·licités una certificació sobre la vigència de la condició de diputada de Rosique o si, per contra, aquesta certificació "s'hauria d'obtenir per part de la Sala Segona del Tribunal Suprem".

Finalment, li demana que indiqui si creu "procedent" que el jutjat apliqui l'article 118 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal per tal que la investigada pugui intervenir en la causa.