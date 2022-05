L'Audiència de Girona té previst jutjar, a partir de dilluns, els set acusats de perpetrar els atacs amb explosius al macroprostíbul de la Jonquera el desembre del 2012. La fiscalia demana penes d'entre 4 i 24 anys i mig de presó i sosté que conformaven una organització criminal que va dur a terme tres atemptats contra el Paradise amb l'objectiu de "causar danys materials i personals al club" i "d'atemorir tots els seus treballadors, els clients i el seu propietari". Un dels atacs va tenir lloc el 23 de desembre quan, segons la fiscalia, dos dels processats, tapats amb passamuntanyes i armats amb subfusells, van deixar un cotxe carregat amb explosius davant del local. No va arribar a explotar per una "fallada" del detonador.

A judici gairebé deu anys després dels fets. La secció tercera de l'Audiència de Girona té previst jutjar, a partir d'aquest dilluns i fins divendres, els set acusats d'integrar l'organització criminal que va atacar el macroprostíbul de la Jonquera i va amenaçar el seu propietari al llarg del desembre del 2012. Segons el guió, els processats declararan al final i el judici arrancarà amb les testificals. Es preveu que el primer en declarar sigui el propietari del Paradise.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el líder de l'organització criminal era un home que va morir el desembre del 2017 a Viladecans (Baix Llobregat) quan va esclatar una bomba col·locada al seu cotxe.

Sota la seva batuta, apunta la fiscalia, cadascun dels acusats tenia un "rol perfectament definit" dins l'organització criminal i van dur a terme fins a tres atemptats contra el Paradise amb l'objectiu de "causar danys materials i personals al club" i "atemorir" treballadors, clients i el propietari de l'establiment.

El primer dels atacs recollits a l'escrit d'acusació va tenir lloc cap a les sis de la matinada del 12 de desembre quan dos dels acusats van anar al local a cavall d'una moto (robada a França dos anys abans i amb les plaques de matrícula canviades) i van llançar dos artefactes explosius que contenien TNT contra el prostíbul: "En van llançar un a la zona de magatzem que va arribar a explotar, causant danys". En concret, la fiscalia apunta que va causar estralls valorats en 18.329,59 euros.

El segon artefacte el van llançar a uns cinc metres de la porta principal d'accés al 'Paradise' però no va arribar a explotar per una fallada en el mecanisme. "Acte seguit, van abandonar el lloc dels fets a cavall de la mateixa motocicleta amb la qual havien arribat", exposa la fiscalia, que afegeix que van portar la moto fins al cementiri de Capmany i la van incendiar per eliminar proves.

Segons la fiscalia, els acusats van actuar sabent que a aquella hora el club estava obert: "Van actuar amb ànim de causar danys materials i acceptant la possibilitat de provocar, també, danys personals". El llançament dels artefactes explosius va obligar a desallotjar el local i un restaurant veí.

Cotxe bomba

El segon atemptat va tenir lloc el 23 de desembre. Segons l'acusació pública, un dels motoristes de l'atac del dia 12, acompanyat per un altre dels acusats i de dues persones més que no han pogut ser identificades van arribar al Paradise a tres quarts i cinc de vuit del vespre. Duien la cara tapada amb passamuntanyes, anaven armats amb subfusells i viatjaven en dos vehicles, també robats.

Els assaltants van deixar un dels cotxes –un Opel Corsa sostret a Castelló d'Empúries- davant la porta del club, van avisar que a dins hi havia una bomba i van fugir a bord de l'altre cotxe. L'amenaça de bomba va obligar, de nou, a desallotjar el Paradise i els establiments del voltant. Els serveis d'emergències van muntar un ampli dispositiu policial i els Tedax dels Mossos d'Esquadra van analitzar el vehicle. A dins del cotxe bomba hi havia dues bombones de butà enfrontades i, al mig, un paquet amb càrrega explosiva de TNT i pentrita.

"L'artefacte no va arribar a explotar per una fallada en el funcionament del detonador", exposa la fiscalia. Tot i això, apunta que els acusats van preparar el vehicle amb la intenció de fer-lo esclatar, provocant "danys materials i personals".

El cotxe amb el qual van fugir –un Porsche Cayenne sostret a França- el van abandonar al marge d'una carretera a Capmany i li van calar foc. Va quedar totalment calcinat.

La nit de Cap d'any

Cap a les deu de la nit del 31 de desembre, els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada avisant de la col·locació d'una bomba a l'interior de l'establiment que explotaria a mitjanit. La trucada va obligar a evacuar un miler de persones del 'Paradise', muntar un dispositiu policial i registrar tant el local com el perímetre. Va resultar ser una falsa alarma però, segons la fiscalia, l'objectiu de l'organització criminal va ser "generar alarma" i atemorir el propietari del macroprostíbul.

De fet, la veu distorsionada que va trucar a la comissaria dels Mossos va reivindicar "els dos atacs terroristes anteriors" en nom d'un grup autoanomenat Orca666 i va llançar una advertència contra l'amo del local. De fet, no era el primer cop que l'amenaçaven directament.

Segons l'escrit d'acusació, el 24 de desembre un dels acusats i el seu germà (el suposat líder que va morir a Viladecans) van enviar un correu electrònic a diferents cossos policials i a mitjans de comunicació des de l'adreça laorca666@gmail.com: "Que mentre el senyor José Moreno no pagui el deute que manté amb nosaltres (ell ja sap a qui deu) se seguiran fent explotar artefactes al seu negoci, cada vegada de major potència. Esperem que compleixi amb les obligacions contretes o ho considerarem una declaració de guerra oberta i procedirem a la seva aniquilació i farem explotar fins a l'última pedra del negoci".

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va culminar el novembre del 2013 en l'anomenada operació Rockefeller, durant la qual van detenir els suposats autors dels atacs.

Fins a 24 anys i mig de presó

La fiscalia demana per als set acusats penes que van des dels 4 fins als 24 anys i mig de presó i multa de 7.200 euros per delictes d'organització criminal, tinença d'explosius, danys continuats, intent de danys, robatori amb força, falsedat documental, amenaces i furts continuats.