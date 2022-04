El Jutjat Social número 1 de Figueres ha anul·lat un decret de l'Ajuntament de Figueres que modificava les condicions laborals de personal del Museu de l'Empordà. En concret el personal que fa funcions a la recepció i al muntador d'exposicions.

El personal ha informat que tornen a la normalitat horària i a la conciliació de la vida laboral i familiar. El decret era del febrer de 2022.

El canvi es va establir amb la reobertura del museu el 10 de febrer després de sis mesos d'obres.

Segons el personal, es va imposar "via decret i sense negociació ni amb els treballadors ni amb el Comitè d'Empresa, ni preavís -un seguit de modificacions a l'organització del personal que alterava els torns (que passaven a ser rotatius i incloïa el partit que no s'havia fet mai), l'horari (passant de 35 a 37,5 hores), els descansos (ara principalment entre setmana), imposava treballar festius (que sempre havien estat remunerats com a hores extres i es treballaven voluntàriament), desapareixia la flexibilitat horària (un benefici que l'administració havia acordat el 2018 per a millor conciliació amb la vida familiar i millors condicions per al treballador que repercuteix en l'atenció a la ciutadania, diu la mateixa administració)...tot un seguit de millores que per Conveni té el personal municipal".

Els treballadors van presentar demanda i el passat 26 d'abril el jutjat el va declarar nul, expliquen.

Per arribar a aquesta conclusió el jutjat va enviar inspecció de treball al museu perquè fes el seu informe.

El personal ha informat que durant aquest temps d'espera de la resolució judicial, "una treballadora ha estat sancionada, un altre ha hagut de justificar l'atenció a persona dependent per poder tornar a la jornada que ja feia, i un tercer ha hagut de justificar que té una filla menor perquè li concedissin 30 minuts per a poder portar-la a escola (fets aquests que en l'organització anterior es feia amb normalitat)".

En la sentència, es conclou que "declara la nul·litat de la modificació substancial de les condicions de treball de les demandants" de tres treballadors i "condemnen a l'Ajuntament de Figueres a reposar immediatament en les seves anteriors condicions laborals".

En els antecedents de la sentència s'exposa que els treballadors van denunciar el 4 de març de 2022 "injustificada modificació" de les condicions laborals "imposada unilateralment" per decret per l'Ajuntament.

El regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, ha manifestat que «nosaltres al final des de la part política el que fem és aplicar el que els tècnics de la casa ens diuen per solucionar problemes de quadrament d’horaris al museu, però si diu que no es va fer bé, l’aplicarem i buscarem les solucions perquè els drets dels treballadors es vegin reconeguts.»