L’Audiència de Girona jutjarà una acusada de fer-se passar per una empresa creditora per estafar més de 300.000 euros a una mercantil francesa. El judici s’havia de celebrar avui, però s'ha hagut de suspendre perquè la processada no havia demanat l’intèrpret.

A més, hi va haver un error en la citació de l’acusada, ja que no constava com a administradora de dues societats on presumptament va fer transferències fraudulentes. Ara la causa haurà de tornar a Instrucció perquè es facin correctament les citacions. Aquesta no és la primera vegada que se suspèn.

El cas es remunta el novembre de 2012, quan la processada era administradora d’almenys una mercantil que està situada a Empuriabrava. Segons l’acusació particular del cas, l’acusada va enviar una carta a l’empresa afectada, una multinacional amb seu a França dedicada a la venda de verdures preparades per consumir, fent-se passar per una empresa creditora. La carta estava firmada aparentment pel president i responsable administratiu de l’empresa creditora, on se li reclamaven 21 factures per valor de 402.247,17 euros, que havien de pagar en un número de compte afiliat a la mercantil de l’acusada.

La processada va entregar les factures a l’entitat bancària on havia obert el compte bancari, situada a Roses. Segons les acusacions, el 3 de novembre, un cop ja tenia els diners al compte, va fer diverses transferències a entitats bancàries xineses per valor de 296.686,46 euros i 93.055.12 euros. Ella hauria rebut comissions per fer aquestes operacions.

A més, segons l’acusació particular representada per la multinacional francesa, als extractes del compte que l’acusada va utilitzar per fer les transferències també hi consten pagaments menors, entre les quals dues transferències a dues societats que van a nom seu. Tot plegat per valor de 6.842 euros.

En detectar l’operació fraudulenta, l’entitat bancària va poder recuperar la quantitat íntegra d’una de les transferències enviades a una entitat xinesa de 92.988,12 euros. L’empresa afectada situa en 309.259 la quantitat estafada i que no ha pogut recuperar. En aquest sentit, indica al seu escrit d’acusació que l’informe pericial cal·ligràfic que va dur a terme la policia durant la investigació el 2016 va determinar que la firma que apareixia a les ordres de transferències corresponien a la processada.

Firma falsificada

Sobre aquest extrem, la defensa de l’acusada nega al seu escrit d’acusació cap participació en aquesta operació fraudulenta, i assegura que quan es va firmar les ordres de transferència ella era de viatge a l’estranger. En aquest sentit, indica que les operacions fraudulentes van ser executades per un error de l’ordenant, i que les firmes que apareixen a les ordres bancàries són falsificacions.

La processada s’enfronta fins a 6 anys de presó, ja que mentre que la fiscalia considera que els fets són constitutius d’una estafa, l’acusació particular considera dues opcions: o un delicte d’estafa agreujada en concurs medial amb un delicte de falsedat de document mercantil, o bé un delicte continuat de document mercantil. Pel primer supòsit li demana 6 anys, pel segon, 3 anys. També li demanen que indemnitzi a l’empresa afectada amb els diners sostrets i que pagui una multa de 7.200 euros.