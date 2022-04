Una dona va morir aquest divendres al vespre en l'incendi d'un pis a Caldes de Malavella (Selva), segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos va ser alertat del foc a un quart de vuit del vespre de divendres. L'incendi va afectar l'interior d'una casa, de planta baixa i dos pisos per sobre, situada a la plaça Cruïlles de la localitat. Es desconeixen les causes de l'incendi, que va afectar el menjador, on es va localitzar el cos sense vida d'una dona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer sis assistència per inhalació de fum, totes en homes adults. Dos d'ells van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital Santa Caterina de Salt. Els altres quatre va ser donats d'alta 'in situ' després de ser atesos.

Els Bombers van donar el foc per apagat quan passaven cinc minuts de dos quarts de vuit del vespre i posteriorment es va procedir a la inspecció de la planta, ventilar-la i revisar totes les plantes de la casa. Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, amb tres camions d'aigua i dos vehicles lleugers de comandament i coordinació. Efectius dels Mossos d'Esquadra es van fer càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de les causes de l'incendi. També hi va treballar la policia local. El SEM va activar una unitat avançada i dues bàsiques, a més del grup de suport psicològic.