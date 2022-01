Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 36 anys a Garrigàs per cometre tot un rosari d'irregularitats. L'home circulava amb una roda rebentada per l'AP-7 perquè havia sobrecarregat el seu camió amb 2 tones de més. El pes màxim autoritzat del vehicle era de 3.500 quilos; i en realitat, en portava 5.500. A més, l'infractor tampoc tenia en regla la documentació per fer de transportista. Els agents el van aturar aquest dimarts al migdia a l'àrea de servei de l'Empordà, després de veure com circulava amb una de les rodes totalment desinflada. Els agents el van denunciar per dues infraccions -una d'elles, molt greu- i li han posat multes que sumen 8.001 euros.

Els fets van tenir lloc aquest dilluns cap a un quart de dues de la tarda. Una patrulla de Trànsit dels mossos va aturar un camió petit a l'àrea de servei de l'Empordà, situada al terme municipal de Garrigàs. El conduïa un bolivià de 36 anys. Els agents havien vist com el camió circulava per l'AP-7 amb una roda rebentada i, per això, van decidir fer-lo parar per comprovar-ne la documentació. Quan van examinar la càrrega, els mossos van veure com el conductor havia sobrecarregat el vehicle de manera evident. De fet, el pes màxim autoritzat del camió era de 3.500 quilos. I en realitat, en portava 5.500. A més, quan li van demanar els papers, els agents també van veure com l'home tampoc tenia en regla l'autorització per fer aquesta mena de transport. Els agents van immobilitzar el vehicle i van denunciar el conductor per dues infraccions. Una de greu per sobrepassar l'excés màxim de pes, i una altra de molt greu per circular amb l'autorització de transport caducada. La primera comporta una multa de 4.000 euros; i la segona, de 4.001 euros.