El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en col·laboració amb la Duana de França, ha desarticulat una organització espanyola que es dedicava a l'enviament de carregaments de tabac de contraban a altres països europeus. El grup comptava amb diverses naus a Catalunya i Navarra, on introduïa el tabac en caixes de recanvis d'automòbils per després enviar-lo a destí. L'operació 'Peirún' ha acabat amb la detenció de nou presumptes membres de l'organització -sis espanyols, dos brasilers i un portuguès- i la confiscació de més d'1,4 milions de caixetes de tabac i 14,5 tones de picadura. Segons ha informat aquest dijous l'Agència Tributària en un comunicat, es tracta d'una de les majors confiscacions de l'any de tabac de contraban.

L'operació va iniciar-se a finals de març passat amb la intervenció a França d'un camió que es dirigida a Espanya carregat amb 14.500 quilos de picadura de tabac. Van començar alshores una sèrie d'investigacions per presumptes delictes de contraban i organització criminal. Se sospitava que un grup de persones utilitzava una empresa de transports amb camions portuguesos per traslladar importants carregaments de tabac de contraban entre països europeus.

Arran de les tasques de vigilància desplegades per funcionaris de Vigilància Duanera de Catalunya, País Basc i Navarra, va confirmar-se que l'organització introduïa mercaderia a Espanya per la localitat d'Irún (Guipúscoa), i que comptava amb diverses naus a Catalunya i Navarra, on emmagatzemava el tabac per després enviar-lo a altres països europeus per la frontera de La Jonquera.

Ja al mes de juny, funcionaris de la Vigilància Duanera de Girona van detectar a la frontera un dels camions que prèviament s'havia observat en una nau vigilada d'El Vendrell, a Tarragona. Els treballadors van donar l'alerta a la Duana francesa, i la Brigada de Perpinyà va inspeccionar el vehicle, on van localitzar-se 350.000 caixetes de tabac ocultes dins de caixes de recanvis d'automòbils. Les investigacions van permetre, mesos després, localitzar un altre camió que es dirigia a El Vendrell per després enviar mercaderia a Itàlia des del port de Barcelona. Els funcionaris van intervenir el vehicle i van trobar 452.000 caixetes de tabac.

Més endavant, en una última actuació, els agents van registrar la nau d'El Vendrell i van detenir-ne el responsable. A l'interior de la nau van trobar 667.000 caixetes de tabac.