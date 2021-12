Ensurt majúscul aquest dilluns, 27 de desembre, al carrer Oliva de Figueres. L'ascensor d'un edifici s'ha desplomat amb una persona a dins, pels volts de 3/4 de 7 de la tarda. Un bomber ha pogut accedir a l'interior de l'ascensor i ha rescatat l'home, que, en principi, segons fonts oficials, es trobava conscient i responia bé a les preguntes dels efectius d'emergències. Els bombers han trobat certa dificultat per manipular l'ascensor des del quadre de maniobres perquè la porta estava destrossada. Han estat els veïns que, en un intent desesperat per ajudar l'home, han intentat obrir la porta de l'ascensor per la força, abans que arribessin els equips d'emergència.

Els fets han passat exactament al número 29 del carrer Oliva, en un edifici de planta baixa i tres pisos. De moment, es desconeix des de quina altura s'ha desplomat l'ascensor. Fins al lloc, s'hi han desplaçat Bombers de la Generalitat, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Guàrdia Urbana de Figueres i Mossos d'Esquadra. L'home, un cop ha pogut ser evacuat, ha estat traslladat en camilla fins a una de les ambulàncies, per ser portat fins a un centre hospitalari. Responsables de l'empresa de manteniment de l'ascensor també s'han dirigit al lloc de l'accident.