La Guàrdia Urbana de Figueres ha informat del darrer dispositiu de seguretat ciutadana amb la intervenció de gossos ensinistrats per a la detecció de substàncies estupefaents, aquest divendres, 26 de novembre, i els resultats han estat la tramitació de tres actes per tinença de drogues a tres persones a la Ronda Sud, també han estat denunciades dues persones als Jardins Enric Morera, s'ha incoat una altra acta a un grup de persones al carrer Tarragona i dues actes més a dos clients que es trobaven a l'interior d'un bar del barri del Poblenou. En el mateix operatiu, s'ha fet una inspecció de policia administrativa en dos bars del Poblenou i han arrestat una persona per tenir dos manaments de detenció vigents.

D'altra banda, segons fonts policials, la nit de dijous a divendres, hi ha hagut un avís de robatori a l’interior d’un bar. Una dotació de la Guàrdia Urbana ha localitzat dos sospitosos a l’encreuament del carrer Pujades amb Santa Llogaia. Amb el suport d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra els han aconseguit interceptar. En un escorcoll, els han confiscat 30 dècims de Nadal, un telèfon mòbil, joies, el pot de la propina i diners en efectiu. Tot aquest material ha estat reconegut com a seu pel propietari del local. Per aquests fets s’ha procedit a la detenció dels dos homes, que són veïns de Figueres, de 37 i 31 anys.