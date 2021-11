Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Castelló d’Empúries van detenir el passat 19 de novembre un home de 44 anys, de nacionalitat italiana, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació, un d’ells en grau de temptativa.

El lladre, que actuava principalment a Empuriabrava i Roses, tenia com a víctimes principals persones d’edat avançada a qui robava violentament els rellotges d’alta gamma.

Concretament, des del 21 de maig fins al 19 de novembre es van produir quatre robatoris amb el mateix modus operandi. Els lladres aturaven les víctimes pel carrer, els prenien el rellotge amb violència i fugien en una motocicleta.

El darrer robatori es va produir el 19 de novembre en el pàrquing d’una benzinera de la urbanització Castelló Nou del municipi de Castelló d’Empúries.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van comprovar que uns ciutadans tenien immobilitzat un dels autors del robatori.

Segons els testimonis, dos lladres haurien agredit amb violència a un matrimoni d’edat avançada per sostreure’ls els rellotges que portaven, però finalment només van aconseguir robar-ne un. Davant la resistència de les víctimes, un dels lladres va fugir i l’altre va quedar retingut per uns ciutadans que van ajudar a la parella.

Davant les evidències els agents van detenir l’autor del robatori violent i van comprovar que també havia participat en els altres tres robatoris. La investigació no es dona per tancada i no es descarten futures detencions.

El detingut, que té antecedents, va passar el mateix dia 19 de desembre a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Roses, el qual en va decretar el seu ingrés a presó.