Uns caçadors han trobat aquest diumenge al matí una granada de morter en un bosc als afores de Blanes (Selva). El projectil del calibre 81 estava embolcallat amb una bossa de plàstic, tenia la càrrega explosiva sense detonar i s'ha localitzat en un camí de difícil accés a tocar del Santuari del Vilar.

Els caçadors han alertat la Policia Local de Blanes, que han protegit el perímetre fins que els artificiers dels Mossos d'Esquadra han recollit la granada de morter i se l'han endut al polvorí de Girona per destruir-la.

Contràriament a d'altres troballes que acostumen a fer-se arreu de Catalunya, la granada de morter que s'ha trobat aquest diumenge a Blanes no data de la Guerra Civil, sinó que es tractaria d'armament modern.

Ara per ara es desconeix com aquest projectil ha pogut aparèixer enmig del bosc sinó és perquè algú l'ha dut fins allà, ja que estava embolcallat amb un plàstic i, per tant, no seria producte d'un llançament, segons ha explicat l'Ajuntament de Blanes. L'operatiu policial s'ha donat per finalitzat a quarts d'una del migdia.