La tarda-nit del 27 d'abril, les nenes Olivia i Anna van ser assassinades pel seu pare, Tomás Gimeno, segons la recerca duta a terme per agents de la Guàrdia Civil de Tenerife i la Unitat Central Operativa (UCO). Després, les va llançar al mar, segons la hipòtesi principal del cas. És un doble crim masclista en el qual l'assassí es venja de la seva dona, Beatriz Zimmerman, la mare de les nenes, per haver-lo deixat i haver iniciat una nova vida amb un altre home. L'acte de la jutgessa ho explica així, Gimeno va voler «presumptament donar-los mort de forma planificada i premeditada amb la finalitat de provocar un dolor inhumà a la seva exparella, a la qual de manera deliberada va buscar deixar en la incertesa sobre el destí que havien patit les seves filles en ocultar els seus cossos, després de donar-los mort, en el fons del mar, triant llocs allunyats de la costa i profunds, on pensava que mai serien trobades».

La principal incògnita de la recerca és descobrir com va matar Gimeno a les seves filles. Els investigadors no van trobar restes de sang a la finca, el lloc del crim segons la jutgessa, ni en el cotxe en el qual va traslladar els seus cossos fins al port. No es coneixen els resultats definitius de l'autòpsia realitzada a Olivia, encara que un informe preliminar va trobar un edema pulmonar en el cos de la nena. Els investigadors creuen que el seu pare les va escanyar, però encara no se sap si abans els va donar pastilles per reduir la seva resistència, especialment la de la nena més gran. No s'ha trobat el cos de la nena petita, Anna, d'un any, ni el de Gimeno, el segrestador i assassí. La Guàrdia Civil i la jutgessa sostenen que Gimeno també va tirar el cos d'Anna al mar i després es va suïcidar.

La recerca ha permès reconstruir bona part dels fets. Aquestes són les certeses, tot el que sabem del segrest d'Anna i Olivia per part del seu pare: