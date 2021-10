Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 27 i 43 anys per furtar productes en dos supermercats de la Bisbal d'Empordà i Vall-llobrega per valor de 890 euros. El passat 20 d'octubre els agents van rebre la trucada d'alerta d'un establiment de la Bisbal que els havien robat alguns articles. A través de la descripció que van donar els responsables, els agents van seguir discretament un vehicle que encaixava i van comprovar que s'aturava en un altre supermercat, en aquest cas a Vall-llobrega. La patrulla de paisà va esperar que sortissin del supermercat i els va identificar i escorcollar. Va ser aleshores quan els Mossos van veure que portaven una bossa gran d’escombraries plenes de llaunes d’escopinyes.

Al maleter hi havia dues bosses més, d'idèntiques característiques, plenes de llaunes, preservatius i lubricants, dentífrics i raspalls de dents. Tots ells vestien amb pantalons molt amples i amb les butxaques modificades artesanalment per tal de facilitar la introducció i ocultació de gran quantitat de petits productes per sostreure’ls i evitar ser detectats a l’hora de passar per caixa i sortir de l’establiment.

Els detinguts, amb múltiples antecedents per fets similars, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial competent dels jutjats de La Bisbal d’Empordà.