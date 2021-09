Un incendi "molt virulent" ha calcinat dues naus de la marca de motos Rieju al polígon industrial de Vilamalla. El foc també ha afectat parcialment una tercera nau d'una empresa de reparació de camions que es troba contigua. L'avís s'ha rebut a quarts d'una de la matinada i els Bombers no l'han pogut controlar fins al cap de cinc hores i mitja. El cap de guàrdia de la Regió de Girona, Jordi Marquès, explica que el problema ha estat la gran quantitat de productes inflamables que hi havia a dins de la nau i que han actuat com accelerant del foc. En un comunicat, Rieju ha explicat que estan estudiant com afectarà l'incendi a la producció de motos de la companyia.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat divuit dotacions dels Bombers, entre elles 'autoescala per poder remullar des de dalt. Marquès ha explicat que dues de les naus han col•lapsat i el sostre ha vingut a baix i s'ha calcinat completament tot el que hi havia a dins de la nau. Tot i que s'estan investigant les causes de l'incendi, cal tenir en compte que a dins hi havia hi havia materials inflamables, propi d'una empresa d'automoció com bateries de liti o olis.

En Josep Tubert és un veí que viu a tocar de la nau que s'ha incendiat i ha explicat que han escoltat les alarmes passada la mitjanit i que quan ha sortit a la finestra ha vist una columna de foc i fum "molt grossa". "S'han escoltat diverses explosions seguides i hem trucat als Bombers que han arribat de seguida", assenyala.

El cap de guàrdia dels Bombers ha explicat que quan han arribat el foc cremava de manera "molt virulenta" i s'han dedicat a "fer contenció", per tal d'evitar que s'estangués a les naus dels voltants. Després han atacat el foc per tal d'apagar-lo. De moment, a la zona s'han quedat cinc dotacions més que estan remullant la zona.