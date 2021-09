Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), en un lloc molt proper on dimarts passat una persona va quedar ferida lleu per arma de foc. L'avís de l'incident es va produir ahir dissabte pels voltants de les 13.45 hores a la zona de l'edifici Venus, però en aquesta ocasió no hi havia cap persona ferida ni ningú que requerís l'ajuda de la policia.

Els agents dels Mossos sí que van localitzar i recollir diversos casquets de bala de terra. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, ja ha condemnat aquest "nou episodi de violència" al barri de la Mina, just 24 hores després de la seva reunió amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el director general de Mossos, Pere Ferrer.

«No em cansaré de condemnar. Sempre estaré al costat dels que pateixen i continuaré treballant per sumar esforços en matèria de seguretat en contra dels que actuen al marge de la llei i la convivència», ha assenyalat Cañete en un missatges a les xarxes socials.