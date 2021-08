La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut aquest dilluns un home de 33 anys per intentar agredir sexualment una dona enmig del carrer. Els fets han passat cap a les deu de la nit quan l'arrestat ha abordar la víctima, l'ha estirat i ha intentat endur-se-la a una zona apartada però no ho ha aconseguit. La dona ha pogut defensar-se i ha fugit fins a les dependències de la policia per demanar ajuda. Segons ha explicat la Policia Local en una piulada, un cop atesa la víctima, han aconseguit identificar i detenir el presumpte agressor, que s'ha lliurat als Mossos d'Esquadra.

A la mateixa publicació, la Policia Local afirma que no els "tremola" ni els "tremolarà la mà" amb aquest tipus de situacions: "Tolerància 0 davant les agressions a les dones".