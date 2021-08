La passatgera davantera d’un turisme ha mort en un accident a l’AP-7 Agullana aquest dilluns, 16 d'agost. Els equips d'emergència han rebut l'avís del sinistre a les 7 del matí.

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 8,5 de l’AP-7 a l’altura de Agullana, en sentit nord. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió. A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera del turisme, una dona de nacionalitat francesa i 72 anys. El conductor del turisme ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, en un primer moment la via s’ha tallat totalment en sentit nord i ara hi ha 1 carril obert i 2 km de retencions.

Amb aquesta víctima, són 85 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.