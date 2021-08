Els Mossos d’Esquadra van detenir, la nit del 10 d’agost, a Borrassà i a Bàscara, un home de 23 anys i una dona de 51 anys, de nacionalitat francesa, ell amb domicili desconegut i ella veïna de Perpinyà, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. Al conductor, a més, se li imputa un delicte per conduir un vehicle de motor sense haver obtingut mai cap permís de conduir.

Eren prop de les deu de la nit quan els agents de trànsit van tenir coneixement que s’havia produït un accident al punt quilomètric 40,5 de l’AP-7, sentit Barcelona, al municipi de Bàscara, on un turisme havia fregat un camió.

El turisme, conduït per una ciutadana francesa, circulava pel carril d’acceleració d’entrada a l’autopista, es va incorporar sense cedir el pas a un camió amb remolc i va impactar-ne amb la part posterior. Com a conseqüència del cop, el cotxe va fer una virolla de 180 graus i va quedar al voral dret completament girat. El camió, que no havia sentit l’impacte, va continuar circulant fins que una patrulla de trànsit el va aturar a la sortida de Fornells per informar-lo dels fets. A causa de l’accident el cotxe tenia danys al retrovisor i a tot el lateral esquerre, mentre que el remolc tenia danys a la part dreta.

En la prova de detecció d’alcohol, ja que presentava clara simptomatologia d’anar sota l’efecte de begudes alcohòliques, la conductora va donar un resultat positiu penal d’1,13 mg/l per aire expirat. Els agents la van detenir. També la van denunciar per una infracció del Reglament general de circulació, per no fer correctament el cediu el pas.

Pocs minuts després, els agents van rebre una segona alerta per adreçar-se fins a l’àrea de servei del punt quilomètric 6,5 de l’AP-7 de la Jonquera, sentit sud, ja que hi havia dues persones que circulaven amb un cotxe i podrien anar sota la influència de begudes alcohòliques. Tot i que, quan els agents van arribar a l’àrea, el turisme ja no hi era, van fer recerca per la zona i el van localitzar circulant en sentit Barcelona.

Els agents el van aturar amb seguretat a la sortida 4 de l’autopista, a Borrassà, i van fer la prova de detecció d’alcohol al conductor, que va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,68 mg/l aire expirat, per tant, penalment punible. Els mossos van comprovar que mai no ha disposat de permís de conduir i el van detenir.

Els detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres l’11 d’agost, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.