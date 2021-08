La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització assentada a Múrcia i Girona que es dedicava a afavorir la immigració irregular entre Algèria i l'Estat, i posteriorment traslladar els immigrants a França. El 'modus operandi' consistia en captar persones en circumstàncies vulnerables i susceptibles de migrar cap a Algèria, traslladar-los a la costa del litoral mediterrani amb 'pasteres taxi', recollir-lo i allotjar-los en immobles gestionats per l'organització a Múrcia i Almeria. Als que volguessin, i després de pagar addicionalment, se'ls traslladava a França. L'organització estava liderada per un ciutadà de nacionalitat marroquí, qui tenia 18 persones al seu càrrec.

Aquestes 18 persones estaven organitzades en diversos esglaons de l'organització i cadascú tenia una funció concreta. En l'esglaó logístic, hi havia els que s'encarregaven de recollir els immigrants a l'arribada i més tard els allotjaven als immobles. En l'esglaó dels patrons, hi havia cinc persones que s'encarregaven de patronejar les embarcacions entre Algèria i l'Estat. Quan no podien tornar a Algèria pel risc de ser interceptats, es quedaven a l'Estat fins que podien tornar. En l'esglaó de transport, la funció era traslladar els immigrants cap a França. Hi havia set persones encarregades d'aquesta tasca. Cada conductor arribava a fer 4.000 quilòmetres en un sol dia, fent trajectes entre Almeria i Girona, arribant a conduir 24 hores sense parar.

Per últim, en l'esglaó econòmic s'encarregaven de gestionar tots els pagaments que rebia l'organització, tant pels trasllats fins a l'Estat coma fins a França. Ocultaven tant l'origen com el destí dels pagaments, dificultant la investigació econòmica. Les investigacions, emmarcades en l'Operació Coure, s'han dut a terme des dels grups d'informació de les comandàncies d'Almeria, Múrcia, Girona, Alacant i la unitat central especial número 3 de la prefectura d'informació. Dels 19 detinguts, nou han entrat en presó provisional. Durant la investigació s'ha interceptat diners en efectiu, dispositius electrònic i diversos vehicles. Les investigacions continuen i no es descarten noves detencions.