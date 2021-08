El camioner begut que va fugir dels dos accidents de trànsit -un d'ells mortal- a la Jonquera va ser aturat per altres conductors de tràilers quan fugia.

Així ho mostra també aquest vídeo enregistrat del moment dels fets i on es pot veure com l'aturen.

Aquest moment que recull les imatges, però ja és posterior al segon accident, quan es va encastar contra un cotxe a la rotonda de l'N-II perquè anava contra direcció.

Imatges de l'accident d'ahir a la tarda a la N-II a la Jonquera en el moment en que un camió fuig després d'atropellar mortalment a un vianant i topar amb d'altres vehicles. Altres vianants van poder aturar el camió i detenir al conductor que va donar positiu en alcohol. pic.twitter.com/y1QGQ83Ayb — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 2 de agosto de 2021

Com es pot veure en les imatges, a banda de fer parar el vehicle fent-li reduir la velocitat, van poder treure el camioner també de la cabina i per tant, del volant.

El xofer és home de 39 anys, nacionalitat marroquina, que va poder ser detingut per la Policia Local i que els Mossos de Trànsit acusen de ser el presumpte autor dels delictes d’homicidi imprudent, conduir sota els efectes de l’alcohol, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident. Està previst que demà passi a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Figueres.

El xofer cap a les sis de la tarda va atropellar mortalment un company de professió a l’avinguda Canigó, l'N-II.

El camioner circulava temeràriament per l’avinguda i un cop va atropellar el vianant -amb qui testimonis van assegurar que s'havien discutit prèviament- va fugir i per això, es va incorporar en sentit contrari per una rotonda de l’N-II i va provocar un altre accident amb un turisme, que va deixar sortosament tres ferits lleus.

Després d'encastar-se també contra un fanal i un senyal de trànsit, va voler seguir el seu camí i en aquell moment altres xofers que es trobaven allà el van poder retenir.

En la prova d’alcoholèmia el conductor ha donat 0,66 mg/l superant en més de quatre la taxa permesa en professionals, que és de 0,15 mg/l.

El xofer va quedar detingut pels fets. No tenia antecedents policials previs.