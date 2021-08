La Policia Local de la Jonquera ha detingut aquest diumenge a la tarda el conductor d'un camió per la seva presumpta implicació en un accident de trànsit, amb una víctima mortal. Al conductor se l'ha acusat de conducció temerària i d'homicidi imprudent, i el cas s'està investigant. Eren pels vols de les sis de la tarda quan el camió ha atropellat mortalment una persona i posteriorment ha envestit un cotxe causant-li un fort impacte

El camioner detingut té 39 anys i conduïa sota els efectes de l’alcohol: ha donat 0,66 mg/l en la prova d’alcoholèmia i superava en més de quatre la taxa permesa en professionals.

Els fets s’han produït sobre les 18.10 hores a la població de la Jonquera, concretament a l’avinguda Canigó, quan els mossos han rebut avís de la Policia Local, els quals es trobaven amb el conductor d’un camió que havia atropellat mortalment un vianant.

Segons la Policia Local i el relat de testimonis, el camioner circulava temeràriament per l’avinguda i un cop ha atropellat el vianant ha intentat fugir del lloc.

El camioner, segons les primeres investigacions, aleshores hauria circulat uns metres per l'N-II en direcció contrària fins a la rotonda de Can Quartos, on hauria topat frontalment contra un vehicle.

En aquest segon accident, ha causat tres ferits de caràcter lleu. A més, el camió ha impactat contra un fanal i un senyal de trànsit. A causa de l'accident, el trànsit de vehicles a l'N-II ha hagut de quedar tallat durant una bona estona.

El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres

A més de la Policia Local de la Jonquera i dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc de l'accident.