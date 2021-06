Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys de nacionalitat francesa i amb domicili a Montelimar (França) per haver robat 1.140 euros amb el mètode 'scalping' a Castelló d'Empúries. Es tracta d'una tècnica que consisteix en distreure la víctima davant d'un caixer i aconseguir que posi el número PIN davant seu i robar posteriorment la targeta. Els fets van passar el 30 de maig quan els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia d'un home de 77 anys. La víctima va explicar que dos homes se li havien acostat mentre treia diners en un caixer d'Empuriabrava i l'havien distret fent creure que la targeta s'havia quedat a fins del caixer. Després, l'home va veure que li faltaven 1.140 euros.

Els agents van començar una investigació per esclarir els fets i finalment el 8 de juny van detenir un dels dos autors com a presumpte autor d'una estafa amb el mètode 'scalping'. La investigació, però, està oberta i per això no es descarten noves detencions.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 9 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Els autors d'aquest tipus de robatori solen actuar en caps de setmana i festius i busquen víctimes d'edat avançada. Els distreuen dient que s'han deixat un bitllet al caixer i que l'han de retornar introduint el PIN de la targeta o que el caixer se'ls ha quedat la targeta i caldrà que tornin a l'entitat bancària a partir del dilluns. Amb això, els autors del robatori disposen de tot el cap de setmana per fer compres fraudulentes, extraccions i qualsevol tipus de transacció amb la targeta de crèdit.