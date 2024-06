La Guàrdia Civil llança un avís sobre el transport públic: "Aneu amb compte"

Mantenir la seguretat en els desplaçaments diaris és fonamental per als ciutadans: quan viatgem amb cotxe, respectant les normes i preveient possibles accidents; i quan viatgem amb transport públic, on les aglomeracions i la proximitat amb altres passatgers està a l'ordre el dia, cuidant-nos de no ser víctimes de robatoris i estafes.

Per aquest motiu i igual que passa amb altres aspectes de la vida, la Guàrdia Civil ha deixat un comunicat a través dels seus comptes oficials en xarxes socials advertint del que passa al transport públic com el metro o l'autobús i avisant a tota la població que utilitza la xarxa pública per traslladar-se de la feina a casa seva o a altres destinacions.

El mètode de la motxilla

Davant aquesta situació, la Guàrdia Civil ha compartit un dels consells més simples però efectius per actuar davant aquests casos: el 'mètode de la motxilla'. Aquesta idea, que sembla una obvietat, però que moltes persones no posen en pràctica, no té més misteri que situar la motxilla al davant per tenir-la a la vista sempre i evitar així que algú hi pugui accedir sense que ens n'adonem.

En cas que portem bossa i no motxilla, la recomanació dels experts és que sempre la mantinguem sota el braç i tancada, de manera que dificultem que ens puguin sostreure el contingut interior de forma ràpida i sigil·losa.

Però, sobretot, per tenir un viatge segur, la Guàrdia Civil desaconsella portar pertinences de valor com el moneder o el mòbil a la part posterior del cos com l'esquena o penjades a un lateral, de manera que ens convertim en un blanc més fàcil per als lladres.

A més d'aquest 'mètode de la motxilla', les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat recorden altres normes bàsiques per desplaçar-nos de manera segura, com poden ser observar atentament l'entorn, protegir els objectes de valor i desconfiar de les aglomeracions.