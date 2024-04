Calor de juny a ple mes d'abril: arriben dies inusualment càlids

Espanya es prepara per rebre, a partir d'aquest mateix dimecres, un augment inusual de les temperatures, que elevaran els termòmetres fins a nivells més propis del juny que del mes d'abril.

Segons el pronòstic dels meteoròlegs, les temperatures poden superar els 25 °C a gran part de la Península i els dos arxipèlags, fregant fins i tot els 30 °C a diverses ciutats. Això passa després que la borrasca Pierrick hagi deixat una setmana amb pluges i fred, però a partir d'ara el canvi serà radical.

"Diversos seran els factors que afavoriran aquesta situació i la configuració atmosfèrica serà de rècord: una potent dorsal, en superfície un robust anticicló i, a més, una massa d'aire molt càlida. El cap de setmana ens acostarem als 30 °C a moltes zones del país", assenyala Marta Almarcha a eltiempo.es.

Pujada rotunda de les temperatures

AEMET, per la seva banda, coincideix amb aquest pronòstic i anuncia una pujada rotunda i persistent de les temperatures al conjunt del país. Ja aquest dimecres s'espera que les màximes pugin de cop entre 6 °C i 8 °C a zones del nord-oest, com a interior de Galícia i Astúries, però també zones del nord de Castella i Lleó. Hi haurà una pujada de les temperatures generalitzada, que continuarà dijous i divendres. S'espera que aquest augment arribi al punt màxim el cap de setmana.

Aquesta pujada de temperatures serà realment notable, ja que tal com afegeix Marta Almarcha, hi podria haver entre 12 i 16 graus més del normal per a aquestes dates a l'interior del nord peninsular. A la resta del país, sense arribar a anomalies tan pronunciades, farà també més calor del que és habitual en aquesta època de l'any. El punt àlgid d'aquesta pujada tèrmica, el cap de setmana, registrarà més de 25 graus a gairebé tot el país. En alguns punts de Catalunya es podrien superar, fins i tot, els 30 °C.