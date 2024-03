A Espanya, el tren d'Alta Velocitat continua creixent i consolidant-se com a transport preferit per la majoria de viatgers. El 2023, 23,7 milions de persones van apostar per aquest mitjà per arribar als seus destins, una xifra que suposa un 76% més que el 2022, segons detalla l'informe anual del sector ferroviari, publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La distància mitjana que separa les principals capitals de província juntament amb el confort superlatiu del ferrocaril d'última generació ofereix una explicació de l'auge que aquest transport està vivint a Espanya.

L'arribada de nous operadors d'Alta Velocitat ha liberalitzat el mercat i ha provocat un nou impuls del que molts ja consideren com el transport definitiu.

Un d'aquests nous actors és iryo, que va començar a operar el 25 de novembre del 2022 i, avui dia, ja acumula un 25% de quota de mercat i fins al 32% en recorreguts concrets, com el de Madrid-Sevilla. I el percentatge creixerà, perquè l'empresa ha ampliat les rutes i també ha sumat nous beneficis col·laterals per als seus passatgers, com la nova marca de multimodalitat 'iryo Conecta', que acaba de llançar i permet combinar el tren amb avions, cotxes i altres mitjans de transport.

De Catalunya a Andalusia

El 10 de desembre del 2023, iryo va posar en marxa una nova ruta que connecta Barcelona i Sevilla en menys de sis hores sense canvis de tren i passant per Saragossa, Madrid i Còrdova. Aquest corredor, a més, passarà també per Tarragona entre el 15 de juny i el 14 de setembre del 2024.

En total, iryo oferirà 673.060 seients per a aquest recorregut cada any. Hi ha dues sortides des de Barcelona, a les 09:50 h i a les 13:45 h, amb arribades a Sevilla a les 15:30 h i 19:39 h, respectivament. I des de Sevilla, en sentit contrari, els horaris de sortida són a les 06:54 h i 16:20 h, i els de destinació a les 12:45 h i 22:10 h.

iryo connecta actualment Madrid, Saragossa, Barcelona, Alacant, València, Sevilla, Màlaga, Còrdova, Conca, Albacete i Tarragona. I, a més, tots els bitllets permeten utilitzar de franc els trens de rodalies de les ciutats on opera fins a quatre hores abans o després de l'hora del bitllet.

Els trens més avançats

El model Frecciarossa que utilitza iryo està fabricat pel grup Alstom, i actualment és el model d'alta velocitat més ràpid, modern i sostenible d'Europa. La flota de la companyia suma 20 unitats en circulació.

Els Frecciarossa poden acomodar 419 passatgers i circular a 300 km/h amb facilitat, i fins i tot més. Al mateix temps, però, estan fabricats al 94% amb materials reciclables i la seva mecànica elèctrica s'alimenta d'electricitat 100% renovable, amb garantia d'origen renovable.

A més, els viatgers poden compensar la seva empremta de carboni contribuint en projectes de reforestació com el gestionat per Retree, i que es basa en la plantació d'arbres per absorbir les emissions generades. També ofereixen a les empreses certificats verds que detallen el CO2 estalviat.

Confort sense igual

Totes les butaques estan entapissades en pell i ofereixen l'espai més gran entre seients del mercat ferroviari d'Alta Velocitat. Integren àmplies tauletes plegables, reposabraços individuals, presa d'endoll i fins i tot port USB. I es completen amb una atmosfera especialment relaxant als cotxes, aconseguida a base d'una il·luminació càlida i un disseny clar.

Així mateix, els trens tenen xarxa 5G de connexió gratuïta, per treballar o no perdre el contacte mentre es viatja, i també amb el primer bar de tapes obert en un tren, el Bar Haizea, que ofereix a bord broquetes i racions i altres plats típics de la gastronomia espanyola, a banda d'una selecció acurada de vins amb Denominació d'Origen Certificada.

Quatre tarifes

Infinita Bistró, Singular Only You, Singular i Inicial. Són les quatre tarifes que iryo ofereix en els seus trens.

La Infinita Bistró és l'opció més exclusiva i inclou una butaca XL que reforça el confort, equipatge sense límit, servei de gastronomia a bord i altres beneficis com ara canvi de titular i viatge amb mascotes sense cost. Aporta a més condicions especials als hotels propers a les estacions de sortida, com l'Only You d'Atocha, a Madrid, o el Nobu Hotel de Sants, a Barcelona, un extra per poder esperar amb la màxima comoditat la sortida del tren.

La tarifa Singular Only You manté la butaca XL i les condicions especials als hotels, entre altres avantatges, mentre que la Singular dona accés a portar més equipatge i ofereix flexibilitat per introduir canvis. La Inicial, per la seva banda, és l'opció més competitiva, però permet viatjar sense renunciar al millor servei i el màxim confort.

Club Yo i Singular Empresas

El Club Yo és un programa de fidelització que permet obtenir descomptes i acumular iryos bescanviables en empreses associades, com Meliá Hotels i Air Europa, i per descomptat també en bitllets. Segons es vagi pujant de nivell, es podrà acumular un 2%, 3% o 5% de l'import de les compres i descomptes del 20%, 30% i fins al 50%. El Club Yo també suma telèfons d'atenció directa i targetes regal a El Corte Inglés i Amazon.

El programa Singular Empreses, per la seva banda, està pensat per a grans companyies i els viatges dels seus treballadors, i dona accés a productes i preus exclusius, a banda d'oferir més flexibilitat de canvis.

Multimodalitat

Combinar el tren amb avions, cotxes de lloguer, taxis i fins i tot trens urbans per aconseguir la millor experiència de transport. Aquest és el plantejament que persegueix Iryo Conecta, una nova marca de multimodalitat que l'empresa va presentar a Fitur, la fira de turisme de Madrid.

Gràcies a un acord amb Air Europa, una única compra permet fusionar les connexions ofertes per iryo en 11 ciutats on opera amb les 33 destinacions a què l'aerolínia arriba a Europa i les 21 d'Amèrica. Un altre acord, en aquest cas amb Imbric, una app que reuneix tots els serveis de mobilitat urbana, permet reservar taxi o plaça d'aparcament als voltants de les estacions.

La col·laboració amb l'empresa de lloguer d'automòbils Avis dona accés a la flota de vehicles. I, si s'és membre del Club Yo, es podran aconseguir a més beneficis com ara descompte directe del 15% en el preu del lloguer i un reemborsament, a la targeta del programa, del 2%.