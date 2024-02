Fa prop de dos-cents anys, Santa Paula Montal va fundar el primer centre Escolàpies a Figueres amb la intenció de donar accés a l'educació a les nenes i noies de la ciutat, amb un pas ferm cap a la igualtat de gènere en uns temps en els quals no gaudien d'aquest dret. Una educació que, a diferència d'altres centres, anava més enllà de la costura i la doctrina i també buscava dotar de coneixements de geografia, història i matemàtiques a les seves alumnes, essent un dels primers col·legis a apostar-hi.

Ara, aquella iniciativa pionera segueix ben viva entre les parets de l'escola del carrer Peralada. Un clar exemple és el foment dels àmbits científic, tecnològic i matemàtic a les seves aules tot orientat per empoderar a les alumnes. Això es duu a terme des de diferents vies com és el cas de la col·laboració, des de fa dos anys, amb el Col·legi d'Enginyers de Girona per tal que les noies que finalitzin 4t d'ESO tinguin entre les seves opcions de futur els estudis postobligatoris d'aquests camps. D'aquesta manera s'obren noves possibilitats i perspectives per a les joves que, anys enrere, podrien haver considerat aquestes àrees com a fora del seu abast.

Però el més important de tot és tenir contacte amb aquestes branques, ja que com deia Maria Montessori: "el que fa la mà, la ment ho recorda". Aquest accés és possible gràcies a la intensificació dels seus esforços a impulsar l'STEM (les sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), la qual cosa es tradueix en l'adquisició durant el curs actual d'un centenar de robots educatius destinats a tots els cursos, des d'I3 fins a 4t d'ESO. Aquests aparells representen una eina poderosa per acostar aquests conceptes a les seves alumnes de manera lúdica i accessible.

Mitjançant la utilització d'aquests robots educatius, les Escolàpies esperen trencar les barreres de gènere que sovint han limitat la participació de les dones i les noies en les disciplines de l'STEM. Aquest enfocament integral busca fomentar la curiositat, la creativitat i la confiança entre les estudiants, obrint noves vies d'exploració i descoberta en aquestes àrees del coneixement.

També cal tenir en compte que quan es parla d'infants i adolescents moltes vegades cal fer-ho pensant amb qui s'emmirallen, amb qui tenen com a referents. En aquest centre educatiu l'alumnat es troba que la majoria de les persones que integren l'equip docent dels àmbits tecnològic i matemàtic són dones, la qual cosa pot ajudar al fet que l'alumnat vegi que és una opció que els hi queda a prop.