En el teixit de la nostra societat, l’equitat de gènere emergeix com una peça fonamental per al desenvolupament econòmic cap a un futur sostenible. Tots nosaltres, independentment del gènere, hem d’aportar el nostre gra de sorra per avançar cap a la igualtat plena.

No obstant, les carreres professionals i universitàries de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM, per les seves sigles en anglès) han tingut molt poca representació femenina. Per exemple, segons l’informe de Científiques en Xifres del Ministeri de Ciència i Innovació, el 24% dels investigadors en enginyeria i tecnologia de les universitats públiques són dones. És a dir, només una de cada quatre dones està treballant en aquest àmbit. És precisament en aquestes àrees, que són altament innovadores i crítiques per al funcionament de la nostra economia i societat, on tenim grans reptes i un gran marge de millora per aconseguir l’equitat.

Com a primera dona directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona tinc una gran responsabilitat per activar totes les iniciatives que estiguin al nostre abast per contribuir a la igualtat de gènere en tots els aspectes. Perquè soc compromesa i perquè hi crec fermament. I no ho faig sola. Juntament amb tot l’equip del CZFB ens vam comprometre a impulsar polítiques d’igualtat que fomenten, visibilitzen i empoderen el rol femení dins de l’àmbit laboral.

Per exemple, a la nostra entitat tenim una paritat real en el nostre equip directiu (50-50%) i en la nostra plantilla predomina el talent femení amb un 60% per un 40% de talent masculí. A més, treballem en iniciatives com «Feel the ZF Power», que consisteix a acostar les nenes i adolescents en edat escolar a les empreses que formen part de la Zona Franca. En aquest projecte les nenes i adolescents tenen l’oportunitat d’acostar-se i conèixer de primera mà líders del món empresarial i laboral que poden ser un referent.

La iniciativa ‘Feel the ZF Power’ acosta les nenes i adolescents en edat escolar a les empreses de la Zona Franca

Trencar el sostre de vidre comença a les aules, però s’ha de traduir en un canvi estructural al món empresarial. I és que a l’horitzó 2030, l’OCDE projecta que el 80% dels llocs de treball actuals seran reemplaçats per perfils amb formació STEM. Actuar amb celeritat es torna imperatiu per evitar un biaix de gènere que afecti la nostra cultura, valors i també a la competitivitat del mercat laboral. La dona en professions STEM no només és essencial per a l’avenç tecnològic, sinó també per a la sostenibilitat i el creixement econòmic.

D’altra banda, ja estem organitzant la quarta edició del Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), un esdeveniment transformador que s’ha convertit en l’epicentre del talent femení i del lideratge empresarial. Aquest esdeveniment híbrid, programat per als dies 5, 6 i 7 de març, congregarà líders de diferents sectors i indústries (tant dones com homes) per analitzar, dibuixar un full de ruta comú i avançar cap a la igualtat. L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és trobar solucions que ens permetin superar barreres, equiparar les oportunitats i impulsar una presència femenina més gran en la presa de decisions, en l’equiparació de rols i funcions, també de salaris, etc.

Finalment, és important destacar que la diversitat a les plantilles empresarials impulsa la creativitat i innovació, com afirma l’Organització Internacional del Treball (OIT). Empreses compromeses amb la paritat no només contribueixen a l’equitat, sinó que també obtenen millors resultats econòmics. És una crida a la col·laboració publicoprivada per fomentar referents femenins en STEM des de les escoles fins als mitjans de comunicació, creant així un planter de talent divers i preparat. Al trencar barreres i construir ponts, estem teixint un tapís on la igualtat de gènere enriqueix, innova i transforma. Des del CZFB, convidem a tothom a afegir-se a aquesta revolució que redefineix el present i forja un futur on el talent femení en STEM brilli amb llum pròpia.