Per a aquells que no van aconseguir matricular-se al setembre, per als que no han decidit què estudiar fins ara, per als que volen fer un canvi a la seva vida… UNIVERSAE ha obert un període extraordinari de matriculació que permetrà estudiar un grau mitjà o superior, avalat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, a partir del febrer, oferint així una oportunitat única a estudiants de tot el món.

L'Institut Superior de Formació Professional oferirà, a més, facilitats de matrícula sense competència garantint una educació a l'abast de tothom amb finançament a la carta, com ara la possibilitat de pagar la matrícula des de 80 euros al mes i de començar a pagar al mes de març. Així, UNIVERSAE torna a transformar el panorama educatiu obrint aquesta nova possibilitat d'estudiar a partir del febrer i titular des de dos semestres. Estudia quan, com i on vulguis La flexibilització de l'educació superior que desenvolupa UNIVERSAE també es fa palès en l'ecosistema educatiu innovador i pioner que permet estudiar qualsevol dels seus més de 50 graus sense límits físics ni horaris, on, quan i com vulguin els alumnes. Els alumnes de l'Institut Superior d'FP poden accedir així a experiència educativa transformadora basada en les últimes tecnologies a través d’UNIVERSAE360, que inclou tot allò necessari perquè els alumnes estudiïn Formació Professional des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. S'hi integren videoclasses amb realitat augmentada, tecnologia immersiva, activitats gamificades, simulacions 3D i test d'autoavaluació, oferint als alumnes un aprenentatge personalitzat, entorns virtuals i simulacions que imiten situacions del món real i una actualització contínua d'habilitats. UNIVERSAE 360 converteix els temaris de cada especialitat en eines pedagògiques digitals altament atractives i efectives, de manera que adquireixen més fàcilment i en menys temps les competències professionals i els coneixements de cada grau. A més, permet la igualtat d'oportunitats per a totes aquelles persones que, des de tots els racons del món i des de qualsevol dispositiu, vulguin estudiar i accedir al món laboral, ja que UNIVERSAE transcendeix les fronteres. Carlos Martínez, alumne d'UNIVERSAE, ha explicat que “l'any passat el vaig iniciar sense un objectiu determinat i, en saber que podia començar a estudiar un grau oficial al febrer, em vaig matricular fent un gir radical a la meva vida. Abans d'acabar el curs ja tenia una feina estable”. Això és perquè els alumnes UNIVERSAE obtenen una gran qualificació ja que s'especialitzen en les millors empreses nacionals i internacionals, dos aspectes que condueixen a l'èxit i a l'ocupabilitat de forma directa. Una de les grans potencialitats d'aquest Institut Superior de FP és el programa d'aliances amb les millors empreses on rebre formació pràctica de forma especialitzada. D'aquesta manera, en només un any des de la matriculació, els alumnes d’UNIVERSAE poden entrar a formar part de les companyies nacionals i internacionals més importants. Gràcies a UNIVERSAE Ocupació, les empreses més rellevants del panorama nacional i internacional capten professionals especialitzats a través UNIVERSAE Business Acceleration Program, oferint més de 15.000 ofertes de feina en actiu cada dia i aconseguint un doble objectiu: Les companyies compten amb persones altament qualificades i els alumnes aconsegueixen una ocupació de qualitat. UNIVERSAE inaugura l'Institut d'FP més gran del món UNIVERSAE ja compta amb vuit seus en cinc països del món. A les ja existents a Madrid, Cornellà de Llobregat (Barcelona), Múrcia, Bogotà (Colòmbia), San José (Costa Rica), Quito (Equador), i Mèxic DC (Mèxic), s'hi ha sumat aquesta mateixa setmana un campus de 13.000 nous metres quadrats a Sant Joan Despí (Barcelona) que es converteix en l'institut de Formació Professional més gran del món. La inauguració d'aquesta nova seu d’UNIVERSAE va tenir lloc dimecres passat en un acte a què van assistir l'alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, acompanyada de les regidores Judith Riera i Míriam Espert; el tinent coronel Emilio Alegre, secretari general de la Delegació de Defensa a Catalunya; l'ambaixador de l'Equador, Patricio Garcés; la cònsol de Mèxic, Claudia Pavlovich; la vicecònsol del Regne del Marroc, Loubna Rai; la cònsol adjunta de l'Argentina, Erika Imhof, i la capitana dels Mossos d'Esquadra, Cristina Sánchez, entre d'altres. Més de 50 graus oficials amb una alta ocupabilitat Una altra de les grandeses d’UNIVERSAE és la seva extensa oferta de graus oficials amb una alta taxa d'ocupabilitat. Entre els més de 50 graus mitjans i superiors que ofereix, tots ells expedits pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, s'hi inclouen aquells amb més demanda laboral actualment: els d'Informàtica, Administració i Finances i Sanitat. UNIVERSAE ofereix els graus mitjans de tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes a distància i els graus superiors d'administració de sistemes informàtics en xarxa, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) i desenvolupament d'aplicacions web (DAW). Els interessats a estudiar algun grau relacionat amb l'Administració poden cursar Gestió Administrativa, Administració i Finances i Assistència a la Direcció. Pel que fa a l'àrea de Sanitat, l'oferta educativa d’UNIVERSAE inclou els graus mitjans de Cures Auxiliars d'Infermeria, Emergències Sanitàries i Farmàcia i Parafarmàcia, fins als graus superiors d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, Dietètica, Documentació i Administració Sanitàries, Higiene Bucodental, Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Laboratori Clínic i Biomèdic.