El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dissabte a Junts que proposi un nom per rellevar Laura Borràs al capdavant de la presidència del Parlament de Catalunya, una vegada la dirigent postconvergent ha sigut condemnada pel TSJC a quatre anys i mig de presó i 13 anys d’inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació. Aragonès ha deixat clar que, segons la seva opinió, el nou president de la Cambra catalana hauria de formar part de la «majoria independentista» de l’hemicicle.

Borràs, líder de JxCat i presidenta suspesa del Parlament, va reclamar divendres que la restitueixin en el càrrec «per posar fi a la interinitat» en la qual es troba la Cambra. En declaracions a ‘El 9 TV’ durant una visita al Mercat del Ram de Vic (Barcelona) i acompanyat de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, al líder de l’Executiu li han preguntat sobre la situació de Borràs i el futur de la presidència parlamentària a Catalunya.

«Hem de superar aquesta situació d’interinitat a la presidència del Parlament. No és positiu que siguem en aquesta situació. Crec que la majoria independentista ha de ser capaç de trobar un punt de consens perquè hi hagi una presidència independentista al Parlament», ha afirmat.

El president de la Generalitat i coordinador nacional d’ERC ha considerat que «ha de ser Junts en primer lloc, ja que fins ara han tingut la presidència, qui pugui posar noms sobre la taula, perquè la resta de formacions de la majoria independentista puguin valorar-los, i parlar-hi.»

Davant la pregunta sobre el nom d’Anna Erra, diputada de JxCat i alcaldessa de Vic, que es perfila com un dels noms que el sector més pragmàtic d’aquest partit veuria amb bons ulls com a possible opció si Borràs deixés el càrrec, Aragonès s’ha limitat a assenyalar que «hi ha molta gent que pot estar al capdavant» del Parlament i que ell personalment té una «excel·lent relació» amb Erra.

Així, ha tornat a insistir en la «necessitat que la institució superi aquesta situació d’interinitat i que hi hagi una nova presidència». Respecte a aquesta qüestió ell «seria favorable» que recaigués en «un diputat de la majoria independentista».

El PSOE i ERC la farien fora

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que si Borràs fos del PSOE, «estaria expulsada des de fa anys», un missatge en què ha coincidit amb la portaveu d’ERC, Marta Vilalta. «Respectarem, com fem sempre, les resolucions judicials», ha manifestat, quan li han preguntat per un eventual indult, i ha recordat que «en aquest cas la sentència encara no és ferma».

Vilalta ha tornat a defensar que la presidència del Parlament ha de ser per a una força independentista i ha considerat que «aquesta situació pot ser una nova oportunitat per refer acords» entre els partits independentistes, i ha assegurat que ERC no pactarà amb el PSC.

De la mateixa manera, el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Xavier Pellicer ha dit que no li sembla «vàlida» la proposta de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, de deixar vacant la presidència: «Ha sigut condemnada per corrupció, per fraccionar contractes per afavorir un conegut. Aquest és un cas de corrupció, no és un cas de ‘lawfare’; per tant qualsevol proposta que parteixi d’aquesta premissa no ens sembla vàlida», ha assegurat a Catalunya Ràdio. I ha explicat que la CUP té com a premissa que la presidència del Parlament no recaigui «en un partit que no respecta les institucions catalanes» i ha afirmat que, per a la formació, la resposta a la situació és que Borràs dimiteixi.