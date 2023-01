Feia més de 20 anys que treballava a Sabic, una de les petroquímiques més grans del món, exercia com a "tècnic de primera" a la fàbrica de Cartagena (Múrcia), i cobrava un sou que fregava els 6.000 euros al mes, fins que l'empresa va decidir acomiadar-lo per suposadament "maltractar" a un company, al qual anomenava "la maricona" i del qual deia que era "un gos que no treballava". L'empresa va estimar que aquest empleat exercia 'bullying' a l'altre treballador per la seva orientació sexual.

"Això es nota", va declarar un dels testimonis citats pel Jutjat social número 1 de Cartagena durant el judici per a dilucidar si l'acomiadament, executat el 4 d'abril de l'any passat després de la denúncia interna del treballador assetjat, va ser procedent. En la sentència, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que l'Empordà, el jutge confirma la legalitat de l'acomiadament.

Durant mes i mig, justifiquen des de Sabic, es va dur a terme una recerca per a confirmar el succeït i per a recopilar arguments de la carta que va enviar al seu "tècnic de primera" per a comunicar-li la seva sortida de l'empresa per un "maltractament de paraula i una falta de respecte molt greu cap a un company".

Els fets que relata aquesta carta inclouen un moment a mitjans de febrer de 2022 en el qual l'agressor va entrar a les oficines de manteniment de la companyia i, dirigint-se a les tres persones que es trobaven allà, suposadament va dir: "En aquesta sala hi ha un al qual li agrada que li donin pel cul, i no ets ni tu ni tu". La víctima, que no va ser una de les assenyalades, es va limitar a guardar silenci "sentint-se insultat i humiliat", segons va constatar l'empresa en el seu informe.

Un dia després, en una altra reunió en la qual també hi eren tots dos, l'assetjament va anar a més. "A veure si governa Vox i fan fora a tots els marietes, gais i lesbianes. Aquí només volem homes i dones", va dir assenyalant-lo directament. La víctima, "summament ofesa i humiliada", va haver d'abandonar la sala, i, davant la recriminació dels companys, l'agressor es va limitar a riure.

Aquests dos episodis corresponen al relat de l'empresa, encara que la Justícia considera que "indubtablement compleix amb les exigències" de veracitat quant a "descripció dels fets, moment en què es van produir i persones presents".

Per part seva, Sabic, que defensa que va corroborar els fets per mitjà d'una recerca interna, va assegurar a més que no es tractava d'una conducta puntual, sinó que és una cosa que els companys consideren que succeïa de manera recurrent i que havia anat empitjorant en els últims temps.

Per exemple, una de les expressions que recorda un d'ells que hauria dit l'acusat va ser: "Els marietes haurien d'estar penjats, no han de viure".

Davant aquest "comportament, que suposa un total menyspreu i humiliació" i que, a més, ha "danyat greument la imatge de Sabic", l'empresa va decidir aplicar-li un acomiadament disciplinari contra el qual el "tècnic de primera" va decidir recórrer davant la justícia i contra el qual ara pot tornar a fer-ho en forma de Suplicació davant la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia.

Si es mantenen els termes recollits en la sentència del Jutjat social número 1 de Cartagena, i conforme a l'article 109 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, l'agressor no tindrà dret a indemnització ni a salaris de tramitació.

"Restar gravetat"

Abans d'això, destaca la sentència, la part demandant va intentar "restar gravetat a la conducta" de l'acusat al·legant que el que va dir no anava dirigit a la víctima, sinó que eren unes valoracions emeses en el context d'una discussió política sobre un intent d'assalt a la tanca de Melilla.

Els testimonis reconeixen que les "bromes de mal gust" i les converses sobre "immigrants", "putes", "gais i marietes" eren habituals a l'entorn de treball dins d'un "to jocós", però que el que succeïa amb la víctima era una cosa diferent per la seva orientació sexual. "Això es nota", va arribar a dir un d'ells.

Els dos testimonis presentats per Sabic van descriure una conducta de "bullying" i d'"humiliacions constants" dins d'un entorn de treball que s'havia convertit en "insostenible" per l'actitud d'un cap a l'altre.

PERIÓDICO D'ESPANYA s'ha posat en contacte amb l'empresa per a conèixer la seva valoració dels fets, però ha declinat l'oferiment.