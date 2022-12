Els carrers adornats, els comerços plens de gom a gom i tothom amb una agenda plena de compromisos. Sí, Nadal ja ha arribat. Però també hi ha una cara B una mica menys maca: hi ha més multes de trànsit per Nadal que en altres moments de l'any. No seria una forma agradable de viure les festes, però pots estar tranquil. Al llarg d’aquest article et mostrarem com pots evitar cometre infraccions, quines són les més habituals i, sobretot, que no sempre cal pagar les sancions.

Compte! Sense cometre cap il·legalitat.

Els motius de l’increment de les multes per Nadal

A més de les causes més usuals que la DGT té en compte al llarg de l’any. Per Nadal hi ha alguns factors que empitjoren la conducció. S’ha de tenir precaució i tenir-los en compte cada vegada que agafis el cotxe:

Més desplaçaments. Nadal és una de les èpoques de l'any amb una concentració més gran de desplaçaments, tant a la ciutat com a la carretera. És un càlcul senzill: si agafes més el cotxe, tens més possibilitats de rebre una multa. Això sí, també de tenir un accident. Així que cal anar sempre amb compte al volant, hi ha molt en joc.

Nadal és una de les èpoques de l'any amb una concentració més gran de desplaçaments, tant a la ciutat com a la carretera. És un càlcul senzill: si agafes més el cotxe, tens més possibilitats de rebre una multa. Això sí, també de tenir un accident. Així que cal anar sempre amb compte al volant, hi ha molt en joc. Alcohol. T'ho diu la DGT i la lògica, conduir sota els efectes de l'alcohol augmenta els accidents i és una temeritat. És clar que pots beure aquestes festes i fer-ho amb la prudència que tu consideris, però no agafis el cotxe. El menys important és que et parin en un control i tinguis la multa assegurada. Hi ha molt més en joc.

T'ho diu la DGT i la lògica, conduir sota els efectes de l'alcohol augmenta els accidents i és una temeritat. És clar que pots beure aquestes festes i fer-ho amb la prudència que tu consideris, però no agafis el cotxe. El menys important és que et parin en un control i tinguis la multa assegurada. Hi ha molt més en joc. Els conductors estan més nerviosos. Totes les persones que celebren Nadal tenen infinitat de compromisos aquests dies. Que si compres, que si sopars d´empresa, que si reunions familiars… Molts compromisos i molt poc temps. Si els altres estan nerviosos al volant, tu intenta estar tranquil. Evitaràs cometre imprudències que acabin en infraccions.

Totes les persones que celebren Nadal tenen infinitat de compromisos aquests dies. Que si compres, que si sopars d´empresa, que si reunions familiars… Molts compromisos i molt poc temps. Si els altres estan nerviosos al volant, tu intenta estar tranquil. Evitaràs cometre imprudències que acabin en infraccions. No t'agrada el Nadal. Tranquil, no ets l'únic a qui no agraden aquestes festes. Tot i això, a molta gent li encanten. Si has de sortir a la carretera i no empatitzes amb tanta celebració, no importa. Tu sigues prudent i condueix amb compte. De fet, si no tens tants compromisos, deixa el cotxe durant uns dies aparcat i gaudeix de caminar o del transport públic.

Tranquil, no ets l'únic a qui no agraden aquestes festes. Tot i això, a molta gent li encanten. Si has de sortir a la carretera i no empatitzes amb tanta celebració, no importa. Tu sigues prudent i condueix amb compte. De fet, si no tens tants compromisos, deixa el cotxe durant uns dies aparcat i gaudeix de caminar o del transport públic. Més embussos. Els embussos es pateixen tot l'any i per Nadal més. Pren-t'ho amb calma, no facis maniobres imprudents i surt amb temps. Si arribes tard, és un problema, però si no arribes, encara és pitjor. Així que paciència i tranquil·litat.

Els embussos es pateixen tot l'any i per Nadal més. Pren-t'ho amb calma, no facis maniobres imprudents i surt amb temps. Si arribes tard, és un problema, però si no arribes, encara és pitjor. Així que paciència i tranquil·litat. Carrers plens de vianants. Ara ets al volant, però tard o d'hora també seràs un vianant. Així que posa't al seu lloc i entén que aquests dies no són tan responsables com la resta de l'any. Creuen per on no ho haurien de fer, se salten els semàfors o fins i tot s'enfaden amb els conductors. Has d'estar més alerta que mai perquè les presses no acabin malament.

Ara ets al volant, però tard o d'hora també seràs un vianant. Així que posa't al seu lloc i entén que aquests dies no són tan responsables com la resta de l'any. Creuen per on no ho haurien de fer, se salten els semàfors o fins i tot s'enfaden amb els conductors. Has d'estar més alerta que mai perquè les presses no acabin malament. És hivern. El mal temps i Nadal solen anar junts. La pluja, el vent o la neu fan que se circuli pitjor per les carreteres. Quan passa això, s'incrementen els accidents i les multes. No pugis al cotxe sense consultar la climatologia i segueix tots els consells de les autoritats.

El mal temps i Nadal solen anar junts. La pluja, el vent o la neu fan que se circuli pitjor per les carreteres. Quan passa això, s'incrementen els accidents i les multes. No pugis al cotxe sense consultar la climatologia i segueix tots els consells de les autoritats. No has fet la revisió del cotxe. La revisió del cotxe està al caure i com sempre va malament. No la deixis. El vehicle ha d'estar en el millor estat possible. Redueix les possibilitats d’accident. És una cosa que depèn de tu, però que repercuteix en la seguretat de tothom.

Aquestes són les multes de trànsit més comunes

No, per Nadal no hi ha cap finalitat recaptatòria. S’agafa més el cotxe, hi ha més controls, però, també, es cometen moltes més infraccions. No totes, com ja veurem més endavant, són justes. Però la prudència és fonamental i has d’evitar aquestes accions que estan sancionades al 100%.

Superar els límits de velocitat. Consumir alcohol o drogues i agafar el cotxe. No portar el cinturó posat. Fer servir el mòbil mentre es condueix. Circular sense carnet de conduir o amb el carnet caducat. No haver passat la ITV a temps. No comptar amb l'assegurança obligatòria.

Les infraccions són de tres tipus: lleus, greus i molt greus. Les primeres no haurien de comportar la pèrdua de punts, la resta segurament sí. A més a més, la sanció econòmica va des de menys de 100 euros fins a xifres realment elevades, molt per sobre dels 600 euros.

Si no vols invertir el sou per pagar infraccions, sigues prudent al volant i evita les accions que acabem d'esmentar. La informació ve directament de la DGT.

T’ha agafat neguit per conduir aquestes festes? No era el que volíem. Mentre siguis prudent i condueixis amb tranquil·litat, no t’hauria de passar res. Ara bé, si t’arriba una multa, és l’hora de passar a l’acció.

Així pots reclamar una multa de trànsit aquest Nadal

Quan arribi una multa, has de comprovar que totes les dades estan bé. Els diferents organismes que les imposen també es poden equivocar. Llavors, has d'identificar el conductor.

Després, pots pagar la infracció o reclamar-la. Això de deixar-la en un calaix oblidada no és bona idea. Al final pagaràs molt més. És cert que, si l'abones durant els primers 20 dies naturals, tindràs un descompte. I si la reclames?

Les reclamacions de multes tenen un percentatge considerable d'èxit. A més, si comptes amb un servei d'experts, no t'hauràs d'ocupar de fer tu tots els tràmits.

A la seva web trobaràs un test de risc per conèixer les possibilitats que tens de patir una sanció. Només introduint unes dades i en menys de tres minuts, obtindràs una informació molt valuosa i tot el que t'ofereix un servei com el dels assessors experts.

És veritat que els dubtes legals no estan sempre relacionats amb les multes, sinó també amb altres aspectes de la vida. Però si reps una infracció, et donaran resposta a preguntes com aquestes:

• Caduquen les multes?

• Com pots saber si tens alguna infracció pendent?

• Què passa si no pagues una multa dins el termini?

• Com es compten els dies naturals per pagar una multa?

Esperem que encara que hi hagi més multes de trànsit per Nadal, cap sigui per a tu. En cas que t'arribi alguna infracció, compta amb LEGÁLITAS i no paguis res que no et correspongui. Així, la costa del gener serà menys costa.