Espanya augmentarà la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i zona Schengen per les noves variants de la covid-19 a partir de les 00.00 hores de l'1 de desembre.

La nova ordre, que s'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat, modificarà l'Ordre INT/657/2020, del 17 de juliol, sobre els criteris per a la restricció temporal de viatges i avui es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat.

En conseqüència, se suprimeix l'exempció aplicable a les persones residents al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord que hi procedeixin directament quan comptin amb els certificats de diagnòstic als quals fins ara es referia l'article 1.1 k) de l'Ordre INT/657/2020: "persones proveïdes d'un certificat de vacunació que el Ministeri de Sanitat reconegui a aquest efecte, prèvia comprovació per les autoritats sanitàries, així com els menors acompanyants als quals el Ministeri de Sanitat estengui els efectes".

També s'opta per suprimir Namíbia del llistat de tercers regions administratives especials i altres entitats i autoritats territorials els residents de les quals no es veuen afectats per la restricció temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors, en vista que figura entre els països dels qual els Estats membres consideren pertinent augmentar les precaucions.

D'altra banda, els efectes de l'Ordre INT/657/2020 finalitzen el 30 de novembre del 2021, de manera que es procedeix a prorrogar-los durant un mes addicional.

A més, la nova ordre recull els "tercers països, regions administratives especials i altres entitats i autoritats territorials els residents de les quals no es veuen afectats per la restricció temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors en els termes que es recullen en aquesta ordre".

Aquests països són Argentina; Austràlia; Bahrain; el Canadà; Xile; Colòmbia; Indonèsia; Jordània; Kuwait; Nova Zelanda; el Perú; Catar; Rwanda; l'Aràbia Saudita; Corea del Sud; els Emirats Àrabs Units; l'Uruguai i la Xina.

A aquest s'uneixen les regions administratives especials de la República Popular Xinesa, Hong Kong i Macau; juntament amb entitats i autoritats territorials no reconegudes com a Estats per almenys un Estat membre de la Unió Europea: Taiwan.

Aquesta ordre tindrà efecte des de les 00:00 hores de l'1 de desembre del 2021, excepte el punt tercer, que ho farà des del moment de la publicació.