Més d'un centenar de parades omplen Figueres de llibres i roses en un Sant Jordi marcat per la tramuntana

Més d'un centenar de parades han omplert la Rambla de Figueres de llibres i roses en un Sant Jordi marcat per la tramuntana. El fort vent ha obligat a reforçar algunes de les carpes, però no ha frenat l'afluència de visitants, que des de primera hora s'hi han acostat per comprar i complir amb la tradició del llibre i la rosa. Llibreters i floristes s'han mostrat optimistes amb el ritme de vendes que han registrat des de bon matí, malgrat que enguany la diada ha caigut en un dia laborable.

En aquest sentit, el fet de coincidir amb un dia laborable feia "patir" a llibreters i floristes, però, de moment, sembla que no ha frenat les compres. "Sent un dia així mai saps si vindrà gent però ja han vingut totes les escoles i, de moment, anem molt bé, s'estan venent molts llibres i estem molt contents", explica la Berta Estrach, de la llibreria Bookman. Pel que fa a les vendes, Estrach diu que "mai fallen" els "clàssics" com el premi Sant Jordi.

"Hi ha bastant de moviment, tot i que pensava que amb el temps potser hi hauria menys gent. L'any passar va caure en diumenge i es va notar molt perquè la gent surt més, però avui, tot i que van per feina perquè han d'anar a treballar, compren", explica la florista Carme Velasco.

EN IMATGES| Així s'ha viscut el matí de Sant Jordi a la Rambla de Figueres / Jordi Callol

Un recorregut pels 68 municipis de la comarca

En paral·lel, el Consell Comarcal ha acollit una marató literària d'homenatge a l'escriptora i poetessa Montserrat Vayreda en l'any que commemora el centenari del seu naixement. Alcaldes, regidors i altres personalitats han llegit un a un els poemes que integren el llibre 'Els pobles de l'Empordà'. Per ordre alfabètic, han anat desgranant els poemes que reten, alhora, homenatge als 68 municipis de la comarca, des d'Agullana fins a Vilaür.

Aquest no és l'únic acte en record de Vayreda previst a Figueres aquest Sant Jordi. A dos quarts de set de la tarda, la placeta baixa de la Rambla acollirà un micro obert de poemes de l'escriptora i de Mª Àngels Anglada i poetessa on tothom podrà participar en la seva lectura . Josep Tero, a més, interpretarà poemes musicats d'Anglada i també hi haurà l’actuació de Dos punts: David i Meg.