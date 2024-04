Joan Manuel Soldevilla immortalitza la vida novel·lesca dels Lee en un llibre

La Xina, Taiwan, Madrid i, finalment, Figueres. Aquest és el trajecte geogràfic que van resseguir, empesos per la política internacional, Pablo i Letícia Lee, ben coneguts per ser els fundadors del primer restaurant xinès de les comarques gironines, el Shang-Hai, a Figueres. Rere aquest periple vital s’amaga una història personal intensa, amb el teló de fons de la Guerra Civil Xinesa i la Segona Guerra Mundial, que l’escriptor Joan Manuel Soldevilla ha atrapat en el llibre L'aventura dels Lee (Brau). Tal com ell mateix avança a la primera pàgina del volum, es tracta «d’una novel·la inspirada en la vida dels Lee» en la qual els fets «històrics són reals», així com les localitzacions geogràfiques i la mateixa parella, mentre que «gairebé tota la resta és ficció».

Joan Manuel Soldevilla explica que aquest viatge literari, que va néixer com un encàrrec, «l’ha fet a gust», ja que es tractava no de construir una biografia a l’ús, sinó de teixir un relat amb tensió narrativa on no podia faltar emoció, acció i, fins i tot, «fer sentir i pensar els personatges». L’autor, que ha treballat amb molta llibertat, va disposar d’un valuós material d’inici: llargues i cordials converses, enregistrades, de Pablo i Letícia Lee amb els seus nets, Èric i Arnau. «La història era molt bona, perquè retratava, amb ells, la història del segle XX, de punta a punta del món», afirma. Més tard, amb un primer redactat molt avançat, ja seria ell mateix qui conversaria amb la parella en unes «trobades molt familiars en les quals li explicaren episodis que anaven completant o corregint la història», també fent-la créixer, per desig d’ells, sobretot en la part dedicada a Figueres, ciutat on ells s’estableixen el 1973, fa mig segle. Joan Manuel Soldevilla no coneixia el matrimoni prèviament, cosa que, admet, «m’ha anat molt bé».

Una de les il·lustracions del llibre, obra de Cristina Lee Hu. / Cristina Lee Hu

El relat comença amb els naixements d’ambdós protagonistes i el lector, ben aviat, se situa. Pablo (1940) veu la llum en el si d’una família molt humil, amb un pare mecànic, mentre que la de Letícia (1944) és més benestant, amb el pare professor universitari i la mare mestra. La Guerra Civil Xinesa (1927-1950) les afecta a les dues, ja que, posicionats a favor de la Xina nacionalista, l’exèrcit comunista els arracona i es veuen obligats a fugir com a refugiats a Taiwan, on es crea la República de la Xina. Sobre aquest convuls període, durant el qual «veuen com s’enfonsa el món dels seus pares i han de fugir constantment», Joan Manuel Soldevilla s’ha documentat històricament i humanament, partint de certs coneixements que ja tenia de la lectura d’El lotus blau de Tintín que parla sobre la invasió japonesa de Manxúria i la Xina. No volia, admet, que els fets «pesessin massa» dins l’aventura i més disposant d’un material humà tan potent perquè, assegura que, a Pablo i Letícia, «la guerra els desmunta la vida que tenien prevista i han de partir de zero». L’autor els presenta, doncs, com «herois i supervivents», persones que viuen unes situacions al límit que els forja el caràcter i «una identitat molt potent». També reconeix com els ajuda la seva filiació cristiana.

De Taiwan, Pablo i Letícia arribaran a Espanya per separat. Joan Manuel Soldevilla els veu com «fitxes de la història». Taiwan i Espanya tenien molt bona relació, perquè «són dos pilars de la guerra freda, bastió anticomunista, dues dictadures que els Estats Units tracta molt bé». En aquest traçar ponts, «molts taiwanesos venen a Espanya a completar la formació a través de beques, projectes de col·laboració i també a través dels jesuïtes de l’Opus Dei». Quan a principis dels anys 70, els Estats Units canvia la seva política internacional i reconeix la República Popular de la Xina, deixa de banda Taiwan i en els llimbs els taiwanesos que hi ha a Espanya, els quals «només els queda l’opció de tornar a Taiwan o treballar aquí d’una cosa que no pugui fer un espanyol».

A Madrid, Pablo i Letícia es coneixen, es casen i comencen a forjar una història en comú. La nova situació política els impedeix exercir de professors ni de periodistes, pel que s’han format, i això els duu fins a Figueres, aleshores prou reconeguda dins l’àmbit de la gastronomia, «per obrir un restaurant xinès en un antic restaurant vietnamita d’uns francesos que no va acabar de funcionar». Ho fan sense tenir cap noció de cuina, desplegant una gastronomia innovadora i exòtica que serà molt ben acollida en un moment de grans canvis. Durant anys, els Lee seran els únics xinesos de la ciutat. Joan Manuel Soldevilla destaca «la capacitat que tenen per integrar-se, connectar, per teixir relacions d’amistats i voler que els fills fossin figuerencs». L'aventura dels Lee ha estat editat per Brau i inclou tot de fotografies familiars i d'il·lustracions en blanc i negre de Cristina Lee Hu, autora també de la portada. El volum es presentarà a finals del mes de maig a Figueres.