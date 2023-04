Olivia Jakóbiec té onze anys, però en fa tres que va iniciar una aventura que sempre havia desitjat i que l’ha transformat: és booktuber. A través del seu canal literari, batejat com Literatita –fent un símil amb una rateta de biblioteca– i que ja té més de sis-cents seguidors, fa recomanacions de llibres de literatura infantil i juvenil, entrevistes escriptors i, fins i tot, proposa jocs literaris. La finalitat és animar els infants a endinsar-se en el ric univers de la literatura i també als pares, perquè llegeixin als seus fills i comparteixin amb ells aquest dolç plaer de llegir.

Olivia es confessa una apassionada lectora, un hàbit adquirit i consolidat des de ben petita i també animat amb entusiasme des de casa on són grans lectors. De fet, la seva mare, Berni Pajdak, és narradora i autora de contes infantils i Olivia l’acompanya quasi sempre a les fires, tallers i presentacions que fa. Els llibres que presenta en el seu canal els compra, els treu en préstec de la biblioteca –espais que visita regularment– i, fins i tot, hi ha editorials, com Algar, Takatuka i Gamusetes, que li donen accés al seu catàleg perquè esculli, lliurement, els títols que a ella l’emocionen i li generen interès, i així els presenti als seus seguidors. «Els llegeixo i, si m’agraden, els ressenyo», afirma sense oblidar el que li diu la seva mare: «Quan comença l’obligació, acaba la diversió». Oliva ho fa, a més, amb altes dosis d’energia i d’una manera fresca, divertida i natural, cosa que ha anat aprenent amb el pas del temps. Fins i tot, en els seus vídeos, concretament cent vint-i-sis, inclou les preses falses.

«Els llegeixo i, si m’agraden, els ressenyo»

Els llibres que ara ressenya són diferents dels que triava al començament, que eren més infantils, és a dir, els seus interessos han anat evolucionant, com ha fet el seu gust lector. Continua amb els àlbums il·lustrats, els còmics i ja inclou novel·les, gènere que li interessa vivament. Quan l’animem a destacar algun títol, escull el seu preferit, Amy y la biblioteca secreta d’Alan Gratz. També Pippi Calzaslargas d’Astrid Lindgren. No poden faltar els seus autors i autores predilectes, alguns dels quals d’abast nacional i que ha pogut entrevistar en el seu canal. D’aquests destaca Susana Isern que té més d’un centenar de llibres publicats, entre ells nombrosos àlbums il·lustrats; Pilar Serrano o Mari Carmen Aznar. «A totes elles els il·lusiona que Olivia, una nena, parli dels seus llibres», reconeix Berni Pajdak.

Olivia ha aconseguit impregnar els seus vídeos d’un estil propi. Rere, però, hi ha un intens treball previ amb el qual gaudeix molt. El pilar és un guió que fa amb tot allò que vol destacar sobre el llibre escollit –la força del text i les il·lustracions i els missatges i els valors que contenen. L’espai per gravar és, principalment, casa seva on utilitza pantalla verda per adaptar el fons amb imatges del llibre. També ha fet vídeos a l’aire lliure. Inicialment, era el pare d’Olivia qui li feia el muntatge, però ara ja ho ha començat a fer ella. «He après molt», reconeix. Tot això ho fa sota la supervisió dels pares. De fet, YouTube mateix protegeix els canals infantils evitant que apareguin comentaris. Tot i això, els seus amics a l’escola d’Avinyonet de Puigventós, poble on viu, l’animen a seguir. També els pares: «Té tot el nostre suport, només veiem aspectes positius en tot això».

«El projecte va començar com una diversió i m’agradaria continuar quan sigui gran, ampliant les recomanacions per a adults», confirma Olivia sense amagar la «felicitat» que sent quan té un llibre entre les mans. A això se li suma la seva passió per dibuixar i escriure, aquesta darrera potser heretada de la mare. En aquest sentit, ja disposa d’una columna a la revista Bli de literatura infantil on, per descomptat, recomana lectures.