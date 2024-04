La tinya s'expandeix a Catalunya entre els adolescents que es rasuren assíduament el clatell a les barberies 'low cost'

La tinya, una infecció fúngica contagiosa causada per paràsits que viuen a la pell, s'està expandint entre els adolescents homes que visiten assíduament barberies 'low cost'. Fa temps que els metges veient brots. "Entre els dermatòlegs s'ha generat una alerta perquè estem veient molts casos d'aquest tipus. Són brots de tinya que coincideixen amb un rasurat de pèl molt concret, al clatell i a la zona de les orelles", explica Verónica Ruiz, adjunta al Servei de Dermatologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona.

Així, s'estan donant en adolescents que acudeixen amb freqüència a barberies on per cinc euros paguen una tallada de cabells i on no s'estaria desinfectant el material de manera correcta. "Creiem que hi ha hagut tants brots de tinya en aquest col·lectiu perquè aquests joves es tallen els cabells en perruqueries on no es desinfecta bé el material. Són tallades de cabells, a més, que necessiten un manteniment setmanal o bisetmanal", afegeix Ruiz.

La tinya no és una infecció de declaració obligatòria i només es notifiquen a la Conselleria de Salut els brots importants. "En aquests moments no tenim constància de brots notificats", assenyalen fonts del departament. Així i tot, els dermatòlegs asseguren que s'estan registrant brots per tot Espanya. "Estem veient un augment en la freqüència d'aquesta patologia. I des de les principals societats de dermatologia ho estem posant en coneixement de les autoritats", explica la doctora Ruiz.

"Estem veient uns fongs que no eren comuns"

La dermatòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) Asunción Vicente també assegura que la tinya està relacionada amb "els hàbits d'afaitat del cuir cabellut". "El greix de l'adolescent és el millor medicament contra els fongs. És el millor antifúngic. Els nois s'afaiten el clatell, emulant els seus ídols, i per això tenen tinya. A més, estem veient uns fongs que no eren comuns", assegura Vicente, que a més és la presidenta de la Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia.

Segons aquesta doctora, a causa d'aquests "focus epidèmics" de tinya vinculats a les barberies 'low cost', a Espanya s'està veient un tipus de fong que, fins ara, era "bastant estrany" al territori: el 'trichophyton tonsurans'. Es tracta d'un fong, prossegueix, més propi de països "en vies de desenvolupament" i que arriba a Espanya a causa de les "corrents de migració".

"Aquests fongs es donen, sobretot, en adolescents homes, que els agafen a les perruqueries. Així, estem veient fongs a edats que no correspon (són més típics en nens abans de l'adolescència i en gent gran, perquè han perdut el greix del cuir cabellut) i que són menys comuns", explica Vicente, que precisa, això no obstant, que "no són més difícils d'erradicar".

Què és la tinya?

La tinya és una infecció per fongs que, en aquest tipus de brots, està localitzada al cuir cabellut. És contagiosa de manera directa: bé pel contacte entre persones o bé pel contacte amb la màquina de rasurat que no ha estat ben desinfectada. Com explica la doctora Ruiz, el millor tractament és l'oral, però també es pot combinar amb el tòpic. El tractament requereix "entre dues setmanes i un mes" per eliminar bé el fong.

L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia va començar a veure les anomenades "tinyes del cuir cabellut" a la població masculina adolescent el 2021, aproximadament. Les manifestacions de la infecció solen consistir en picor i descamació de la zona, amb pèrdua de pèl, i de vegades inflamació, supuració dolor o febre.

Per explicar aquest augment de casos, els dermatòlegs al·ludeixen a una moda internacional el manteniment de la qual suposa acudir a la perruqueria amb freqüència setmanal per tallar-se els cabells de les zones occipital i temporal, mitjançant degradat o rasurat. Segons els dermatòlegs, això pot haver afavorit el contagi de la tinya a través de maquinetes elèctriques infectades.

Un estudi de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia assenyala que és "probable" que el material de contaminat rasurat s'estigui compartint entre els diferents clients de perruqueries que no estarien tenint en compte les normes de desinfecció del material. Així, aquest estudi apunta que aquesta nova tendència social entre adolescents homes seria la principal causant del brot de casos de tinya del cuir cabellut.

L'Acadèmia demana que aquest brot sigui tingut en compte per organismes competents de Salut Pública, als quals "correspon" vetllar pel "compliment" de les normes de desinfecció del material emprat per al rasurat en aquest tipus de centres.