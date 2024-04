Aquestes són les plantes de jardí que hauries de retirar per la teva salut

Les plantes a casa ajuden a tenir un entorn més natural dins les grans ciutats. Un jardí pot canviar radicalment l'aspecte d'un habitatge. Les flors ofereixen un gran ventall de textures i colors, que afegeixen un gran ambient estètic a casa teva. Aquesta decoració segueix en tendència, fins i tot als apartaments d'espais reduïts, on es poden utilitzar testos penjadors.

No cal tenir un gran terreny per crear un bonic jardí. De fet, uns testos a l'entrada de casa ajuden a crear un ambient d'harmonia i de benestar. Tot i això, incorprar plantes dins de casa no son tot avantatges. Segons apunta La Razón, algunes podrien generar símptomes perjudicials per a la nostra salut.

L'Estrella de Betlem és una plata molt vistosa que darrere del seu aspecte, amaga un focus d'atracció de plagues, a més de ser molt tòxica i en cas de ser ingerida, afecta el sistema nerviós. El baladre és una planta molt verinosa i el seu consum pot provocar vòmits i diarrea, en casos greus pot provocar fins i tot la mort.

L'estramoni també és molt tòxic, com totes les anteriors. L'heura verinosa no enganya amb el seu nom, ja que pot causar un efecte irritant a la pell i no es pot ingerir. Darrere del seu bonic nom, l'hortènsia pot causar efectes similars al cianur si s'ingereix. Finalment, el peiot no és tòxic, però produeix al·lucinacions i és perjudicial per a la salut.