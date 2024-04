La Fundació Salut Empordà celebra una Jornada Científica amb 25 presentacions

L’Hospital de Figueres acollirà el 25 d’abril la 12a edició de la Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà (FSE) que comptarà amb 25 presentacions i que té com a objectiu difondre la producció científica dels professionals de la Fundació de l’any 2023.

L’esdeveniment és de caràcter intern i amb la implicació de l’Institut de Recerca Glòria Compte. Les comunicacions han estat seleccionades de diferents serveis i amb representació tant de l’Hospital de Figueres, l'Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume i l’ABS l’Escala, repartides en tres taules per a comunicacions i pòsters a congressos, presentacions de residents i publicacions. Cada taula tindrà un premi al millor treball. L’objectiu és oferir a les persones treballadores de la FSE l’oportunitat de compartir informació sobre allò que estan fent en el seu camp i donar a conèixer les inquietuds relacionades amb el progrés del coneixement en el sector sanitari i la seva aplicació pràctica.

El jurat estarà format per una desena de persones, entre les quals hi ha membres de la Comissió de Recerca i professionals de la Fundació.

La conferència magistral anirà a càrrec del doctor Rafael Marcos-Gragera, llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i coordinador del Registre de Càncer de Girona.

III Beca de Recerca

En el programa, s’inclou també la presentació dels resultats preliminars de l’estudi guanyador de la II Beca de Recerca de la FSE, «Detecció i atenció precoç de trastorns mentals a la consulta de Pediatria», de la pediatra de la Fundació Núria Roig, i també es donarà a conèixer la persona o equip guanyador de la III Beca de Recerca. En l’acte, també intervindran el vicepresident del Patronat de la FSE, Agustí Badosa, i el gerent de la Regió Sanitària Girona, el doctor Jaume Heredia. La jornada està patrocinada completament tant per col·legis professionals com per entitats i empreses col·laboradores de la FSE.