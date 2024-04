Si tinc una lesió, quan he d'aplicar fred o calor? Quina opció és millor per al dolor?

Davant d'un cop, una torçada, una contractura, una lesió posar fred o calor sobre la zona afectada és un dels primers recursos que utilitzem. I encara que és cert que l'aplicació de fred i calor és una teràpia que pot ajudar a millorar una lesió disminuint el dolor i ajuda a una recuperació millor, cal tenir clar quan utilitzar una tècnica o altres. Perquè una mala aplicació pot tenir efectes contraproduents.

Aleshores què és millor posar-se fred o calor? "Per respondre aquesta pregunta el primer que hem de valorar és quin tipus de lesió tenim i la gravetat de la mateixa", explica Pere Palmada, fisioterapeuta esportiu de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'hospital Clínic Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu.

Així, hi ha tres factors que influiran en la decisió a prendre: d'una banda, el tipus de lesió, la gravetat i, d'una altra, el temps que hagi passat des que es va produir.

Fred per a la inflamació després de la lesió

Tenint en compte aquestes consideracions, el fisioterapeuta explica que “la teràpia del fred o crioteràpia la utilitzem quan hi ha una inflamació”. Perquè el fred redueix la inflamació, el dolor i n'afavoreix una recuperació. A més, el fred està indicat en els moments posteriors a la lesió, en cas de cops, caigudes o esquinços.

Pel que fa a la manera d'aplicar-ho, l'especialista indica que la teràpia de fred s'ha d'aplicar mentre duri la inflamació aguda, unes 72 hores màxim des de la lesió, i fer-ho no més de 20 minuts cada dues hores.

I, per descomptat, en aplicar el fred hem d'anar amb compte de no fer-ho mai sobre ferides obertes, ni directament sobre la pell, ni tampoc abans de fer una activitat física o exercici.

Però no només funciona en cas de lesions. Pere Palmada apunta que "també en una recuperació 'postesportiva' ens pot ajudar", ja que la teràpia amb fred també se sol utilitzar després d'una sessió d'exercici físic intens per millorar la recuperació.

Calor per a problemes crònics

En el cas de les teràpies amb calor, el fisioterapeuta de l'Hospital Clínic explica que es pot fer servir “en processos crònics o que estan en un estat avançat o musculars, sempre després de la primera fase d'inflamació”. I a quin tipus de processos fa referència l'expert? Doncs fonamentalment a problemes de llarga evolució com lumbàlgies, dolors cervicals, contractures…

A més, Palmada subratlla la importància d'esperar que la inflamació es redueixi, ja que “una aplicació incorrecta de calor en una fase molt primerenca de la lesió pot afavorir la inflamació”.

I per quina calor en aquests casos? Doncs perquè té un efecte de sedació i relaxació que ajuden a reduir el dolor. Pel que fa a com aplicar-ho, també cal tenir algunes precaucions com no aplicar-ho més de 20 minuts cada dues hores i no fer-ho mai directament sobre la pell.

Per acabar, l'expert assenyala que l'eficàcia d'aquestes teràpies serà més o menys efectives en funció de la tolerància i la percepció del pacient al fred i a la calor.

A més, aquest tipus de teràpies poden ser complementades exercitant la zona afectada o prenent analgèsics o antiinflamatoris. "Això no obstant, aquests últims, a més de ser recomanats per un professional, també es recomanaran o no depenent de les característiques de la lesió", conclou l'especialista.