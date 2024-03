Posen en marxa grups de menopausa als CAPs de l’Escala, Figueres i Roses

El programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Alt Empordà, que gestiona la Fundació Salut Empordà (FSE), ha posat en marxa tres grups de menopausa als Centres d’Atenció Primària situats a l’Escala, Roses i Figueres (Josep Masdevall). Aquestes sessions s’adrecen a dones de totes les edats i tenen per objectiu ampliar el coneixement que tenen les usuàries sobre aquesta etapa i augmentar el seu benestar físic, social i emocional.

En aquests grups, es treballen diferents àmbits per potenciar, principalment, els hàbits saludables i, per fer-ho, s’ha creat un equip multidisciplinari format per llevadores, ginecòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes i psicòlegs. Als tres CAPs s’han obert agendes per tal que les usuàries interessades es puguin apuntar a les sessions, ja sigui presencialment al Departament d’Admissions o bé trucant al Centre d’Atenció Primària.

“Amb aquesta transversalitat volem contribuir en la millora de la qualitat de vida vinculada amb la salut de la dona en edat menopàusica, oferint-li l'ajuda i la informació necessàries perquè pugui prendre consciència de la importància de la cura personal i pugui participar en la presa de decisions sobre la seva salut”, han explicat les llevadores de l'ASSIR.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, en uns anys, la xifra de dones post menopàusiques arreu del món serà de 750 milions. “És preocupant la seva qualitat de vida, tenint en compte que aquesta etapa representa el 33 % de la vida de la dona. La seva qualitat de vida és una qüestió de salut que s'ha d'afrontar des de tots els àmbits. La majoria dels problemes al voltant de la menopausa tenen el seu origen en la desinformació i l'estigma social, per això és important l'existència d'activitats en el marc del Pla de Salut dedicades a la menopausa”, remarquen les llevadores.