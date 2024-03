La sequera incrementa les complicacions d’al·lèrgies abans d’hora

Les temperatures altes d'aquest hivern excepcional i la sequera extrema que estem vivint han provocat que alguns arbres floreixin abans d’hora i, com a conseqüència, els nivells de pol·len són més elevats que altres anys. Qui ho està patint més són les persones al·lèrgiques, ja que la patologia s’ha complicat abans d’hora.

El tipus d’al·lèrgies que es tracten amb més freqüència al Servei d’Al·lergologia del Trueta i del Santa Caterina són les relacionades amb les vies respiratòries (rinitis, conjuntivitis o asma). Segons dades a nivell català suposen el 40% del total. Enguany, a diferència d’altres temporades, hi està havent més complicacions. De fet, segons constata la coordinadora del servei unificat, Laia Prat; estan notant un increment de derivacions per al·lèrgies respiratòries abans d’hora, sobretot des del mes de febrer fins ara. «Es tracta de pacients que han vingut derivats dels centres d’atenció primària als hospitals, ja que han patit complicacions i necessiten un tractament més fort, sobretot d’immunoteràpia com ara la vacuna». Els pacients que no responen als tractaments d’antihistamínics i inhaladors solen presentar rinitis forta i asma entre altres patologies.

Previsions de la temporada

Com cada any, quan s’aproxima la primavera, la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) presenta unes previsions de com apunta la temporada. La coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte, explica que les plantes estan fent unes «explosions florals» molt importants i la quantitat de pol·len que es recull en els diferents captadors que hi ha repartits en diferents punts del territori superen ja les mitjanes històriques registrades des de 1994. Amb la sequera, detalla, les plantes «posen molt més esforç en reproduir-se i les quantitats de pol·len que s'alliberen són extraordinàries». Fins i tot persones que mai han sofert al·lèrgia ara podrien desenvolupar-la.

El període d’al·lèrgia es va iniciar al gener, especialment pel xiprer, i es pot estendre fins ben entrat l’abril pel que fa a les pol·linitzacions hivernals, que inclouen també espècies com l’avellaner o el freixe. Les primaverals, especialment plataner, parietària i gramínies, seguiran també el seu calendari habitual.

A l’Alt Empordà hi ha més pol·len d’oliveres

Prat concreta que en el cas de l’Alt Empordà hi ha més pol·len d’oliveres, tenint en compte que hi ha més concentració d’aquest tipus d’arbre. També especifica que la gradació dels nivells dependrà de si els arbres estan podats o no i, finalment, exposa que s’està estudiant quin impacte té la contaminació en l’augment de les al·lèrgies. Malgrat tot, també vaticina una primavera «complicada» i recomana a les persones que pateixen al·lèrgies fortes que s’allunyin dels espais de vegetació abundant, que es vagi amb cotxe amb les finestres tancades, portar ulleres de sol i, finalment posar-se mascareta quan hi hagi molta exposició a segons quines plantes.

En el cas de l’estació de Girona, s’han notat nivells elevats de pol·len d’espècies concretes. En primer lloc hi ha el de roures i alzines, seguidament hi ha plataner i, finalment el xiprer.

Prat també matisa que les al·lèrgies estan afectant persones de totes edats, des de més petits fins a més grans. «Hi ha persones que no en tenien i que amb el pas dels anys apareixen», concreta. Pel que fa a nivells de pol·len, afegeix que es poden anar consultant periòdicament a través de la pàgina web de la xarxa aerobiològica de la UAB.

Augment d’al·lèrgies

Les malalties al·lèrgiques són una preocupació de salut pública pel seu fort impacte en la demanda. Durant els darrers anys, el nombre de persones que pateixen alguna d’aquestes afectacions ha crescut; fet que ratifica les previsions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que avança que el 2050 el 50% de la població tindrà algun tipus d’al·lèrgia.

L’experiència del servei del Trueta i Santa Caterina és que s’han incrementat les reaccions al·lèrgiques i que cada cop hi ha episodis més greus que es manifesten amb un xoc anafilàctic, la qual cosa obliga a intervenir d’urgència.

La mitjana de temps d’espera per a la primera visita al servei s’ha reduït 62 dies en relació amb el 2022. Des del 2020 i fins a l’octubre de 2023, el Servei d’Al·lergologia ha acumulat més de 8.500 primeres visites ateses a les Consultes Externes, que s’atenen al Centre Sanitari Güell de Girona.