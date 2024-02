Milka, la marca de xocolata d'origen suís, ha comunicat a les autoritats competents d'una incidència en un dels seus lots fabricats que ha estat distribuït en tot el territori estatal amb relació a la possible presència de fragments de plàstic en barretes de xocolata.

La mateixa empresa ha alertat de l'incident en compliment de la legislació i a fi de no posar a la disposició de la població aliments no segurs. Aquest advertiment ha estat recollit per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), i en la qual s'indica que el lot afectat ha estat el següent: OSK0934422.

⚠️ Alerta por posible presencia de fragmentos de plástico en barrita de chocolate.

🚫 No consumir

▶️Nombre del producto: Barrita MILKA OREO

▶️Nombre de marca: Milka

▶️Número de lote: OSK0934422

📌 https://t.co/FZ7sk7mqIs pic.twitter.com/lW83kZnee0 — AESAN (@AESAN_gob_es) 19 de febrero de 2024

Així mateix, des de l'organisme públic espanyol, adscrit al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, recomanen evitar el consum d'aquelles xocolatines amb data de caducitat 01/08/2024 i codi de barres 7622210718693.