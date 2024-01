La malaltia venosa crònica de les cames és una de les més freqüents de l’ésser humà. L’edat és un dels factors que hi té més pes en la seva aparició i desenvolupament. Altres que hi intervenen són el fet de ser dona o home i és més freqüent en el grup de les dones. Això és a causa, sobretot, a factors hormonals, ja que aquestes tenen un paper molt important en estovar la paret de la vena i permetre la dilatació venosa que acaba amb l’aparició d’una variça.

Així mateix, hi ha factors que poden malmetre les vàlvules que hi ha a dins les venes i aquest fet també provoca la dilatació venosa, per la dificultat que implica en el retorn venós. També hi tenen un paper actiu les gestacions, tant pels canvis hormonals, com pel factor de compressió a escala engonal i també per un possible excés en l’augment de pes, entre altres.

Per altra banda, podem dir que l’obesitat també és un factor de risc, com ho són: estar moltes hores al dia dret i/o assegut, tenir una vida sedentària, l’hàbit intestinal restret i l’escassa ingesta de fibra i d’aigua.

Caminar és el millor exercici per mantenir i millorar la salut de les cames, la seva circulació, i també cal tenir cura de la pell, sent molt útil la seva hidratació així com la del cos.

Tractaments

De vegades cal utilitzar medicaments per millorar-la, són aquells que reben el nom de fàrmacs flebotònics, que es prendran quan el facultatiu els prescrigui. Formant part del tractament, en alguns casos, hi ha la compressió a les cames. Pot ser duta de dues maneres. Una és amb la utilització d’un embenat, que ha d’estar molt ben indicat i molt ben fet, perquè, en cas contrari, podria empitjorar la situació. De fet, els embenats estan avui dia, quasi substituïts per les mitges de compressió, que poden ser des d’una compressió lleugera fins a compressions més elevades. Perquè no es recomanen les mateixes per a una persona que té símptomes, però poques varices i que està moltes hores en bipedestació, que aquelles que han patit o pateixen d’una trombosi venosa o tenen una úlcera activa. De fet, el món de la compressió ha canviat, millorant molt, en poc temps.

Tècniques

En aquest sentit, també han canviat les tècniques de tractament, que s’han convertit en mínimament invasives. I, en aquests moments, tot i ser un mètode de molt llarga trajectòria, l’escleroteràpia continua sent el mètode estrella en el maneig de la malaltia venosa crònica i de la insuficiència venosa crònica.

Des de fa ja uns anys, l’escleroteràpia amb escuma (foam) s’ha convertit en la tècnica gold estandard, més potent que les anteriors. És molt útil per al tractament des de petits vasos a grans troncs. Però, això sí, sempre es farà per facultatius formats i experimentats per dur-la a terme, i només després que s’hagi fet un estudi acurat de la circulació venosa a les cames.

Tenir cura de la circulació venosa de les cames ha de ser una de les prioritats de salut que tothom hauria de tenir. I, com tot, sempre posant-se en mans d’experts. I recordem que l’hivern és un bon moment, per reparar i preparar la circulació de cara a la primavera i l’estiu.