La Fundació TEA Alt Empordà està actualment desenvolupant un projecte sobre la millora de les habilitats socials a partir de la realitat virtual en infants i joves amb autisme. La iniciativa es duu a terme amb col·laboració de la Fundació Autisme Mas Casadevall, des del projecte TeAcompanyem. «Atenem ara dotze infants i adolescents amb TEA de la província de Girona, sis són de l’Alt Empordà. «Estem fent una prova pilot amb famílies de la zona de l’Alt Empordà i la zona de Girona-Pla de l’Estany, reproduint i replicant un projecte que va crear una entitat d’autisme a Múrcia i, si funciona bé, pel 2024 li donarem continuïtat. De moment, estem tenint una bona resposta» explica David Soler, secretari de l’associació TEA Alt Empordà.

Segons Carla Serra, tècnica del programa que duu a terme la Fundació Mas Casadevall, «el projecte tracta de desenvolupar habilitats socials en el món 2.0 en el joc Minecraft a través de diferents sessions on es treballa en equip i s’ha d’interactuar amb els altres companys i companyes. La idea de base és treballar en el món virtual per adquirir habilitats socials que es poden dur a terme en el món real. Fem servir l’espai virtual Minecraft Education que ens facilita un espai segur per als joves». Afegeix que hi ha un educador social de Mas Casadevall que s’encarrega de guiar les activitats amb un voluntari que dona suport informàtic i en el desenvolupament de les sessions, que són en línia en grups reduïts».

Diferents infants i adolescents participants construeixen una casa de forma col·laborativa o resolen conjuntament trencaclosques. Les activitats sempre busquen aprendre d’una forma lúdica, treballant aspectes comunicatius i d’interacció social. Aprenen i practiquen aspectes com: demanar ajuda, treballar en equip, formular i respondre peticions, mostrar agraïment, la gestió emocional i respondre de forma assertiva. Les sessions del treball en equip són cooperatives.

En aquest projecte tenim tot un món obert on les possibilitats per al terapeuta són infinites, ja que es poden crear situacions que són oportunitats d’aprenentatge que no es donarien en el món real, assenyala el tècnic del programa, Adrià Salas.