El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada acull un cicle de tallers gratuïts sobre el benestar femení. Els imparteix la terapeuta Miriam Monteys, directora del centre Qualia de Figueres, des del gener fins al mes de maig. Es tracta d’una sèrie de tallers per a les dones que busquen connectar amb la seva salut i desenvolupament personal.

El primer taller, Planificació del benestar per al 2024, s'ha dut a terme aquest dijous 18 de gener, de sis a dos quarts de vuit del vespre. Amb un límit de 20 participants, la trobada vol proporcionar eines i estratègies per planificar un 2024 ple de salut i equilibri. El segon, Dissenya una vida saludable amb l’Ayurveda (dijous 22 de febrer, de 18 a 19.30 h) explorarà els principis de l’Ayurveda per ajudar a dissenyar una vida més saludable i equilibrada.

La següent sessió del cicle: Desperta les Deesses que hi ha en Tu (dijous 21 de març, de 18 a 19.30 h) busca connectar amb la feminitat interior i descobrir el potencial de les deesses que resideixen dins de cada dona.

El cicle continua amb Elabora el teu perfum amb olis essencials (dijous 18 d’abril, de 18 a 19.30 h) convida a explorar la creació de perfums personals amb olis essencials. El dissabte 25 de maig de 10 a 11.30 h es tanca el cicle amb un Taller familiar de reflexologia podal. Amb un màxim de 15 famílies, aquest taller proporcionarà una experiència de reflexologia podal per a tota la família. Els tallers tenen un preu simbòlic de 5 euros per a material en alguns tallers, aquesta oportunitat única de creixement personal és una invitació a explorar i abraçar el teu benestar integral.