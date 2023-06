L’halitosi, també anomenada erròniament alè, al·ludeix al conjunt d’olors desagradables que surten de la boca independentment de quin sigui el seu origen. Considerat com un tema tabú del qual les persones no en parlen lliurement, té, a més, la dificultat afegida que és complicat que cada persona valori objectivament el seu alè. El 90% de les causes de mal alè tenen el seu origen en infeccions bucals, per la qual cosa en aquests casos s’ha de recomanar una visita amb el periodoncista o dentista.

L'aparició d'halitosi es deu principalment a la presència d'uns compostos tòxics a l'aire expulsat per la boca, provinents de microorganismes bacterians que són altament perjudicials per als teixits que envolten la dent i que influeixen directament al desenvolupament de les malalties inflamatòries que afecten el periodonci, com la gingivitis i la periodontitis. Actualment, es distingeixen tres tipus principals d'halitosi: genuïna o veritable, la mala olor està veritablement present i es pot mesurar i objectivar, pseudohalitosi: quan no existeix mala olor bucal, però el pacient creu que sí, i halitofòbia: després del tractament de l'halitosi veritable o de la pseudohalitosi, el pacient encara creu de manera persistent que té mal alè. El millor tractament és la prevenció realitzant una bona higiene oral diària i la visita de manteniment al dentista. Però, i si el problema ja existeix? Primer, cal arribar a un diagnòstic precís per saber a quin tipus d'halitosi ens enfrontem. El tractament de l'halitosi oral té com a objectius disminuir el nombre de bacteris productors de mala olor. Així doncs, cal tractar tota la patologia bucodental existent: malaltia periodontal, càries, pròtesis mal ajustades, obturacions sobre contornejades, entre altres. D'aquesta manera es podrà solucionar efectivament els problemes d'olors i halitosis.