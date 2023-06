La Comissió de Suport a Casos Complexos de Maltractaments a les Persones Grans, un dels tres grups de treball en què es divideix la Taula Comarcal contra Maltractaments a les Persones Grans, ha registrat el darrer any 26 víctimes a l’Alt Empordà, 12 més que l’any passat. Les dades es van fer públiques dimecres, 14 de juny, en la sessió plenària anual que reuneix els representants de la Taula per fer balanç de la feina feta al llarg de l’últim any. A banda de la Comissió de Suport a Casos Complexos, està integrada per la Comissió de Sensibilització i Formació i la Comissió de Residències i Centres de Dia, i en aquests dos anys de trajectòria s’ha erigit com un exemple de treball comunitari per combatre l’edatisme.

Una de les propostes que va sorgir en el plenari, i que està en vies de fer-se efectiva en breu, és el canvi de denominació de la Taula, en l’aposta dels seus representants per garantir no només la prevenció contra els maltractaments a les persones grans sinó també la defensa dels seus drets i llibertats.

Pel que fa als casos complexos, en el plenari es va informar que el gruix més important dels casos de maltractament es produeix en el domicili, propi o de lloguer, en què resideix la víctima. De les 26 persones que han estat ateses aquest darrer any, 22 conviuen amb la persona maltractadora. Per tipus de maltractament, el psicològic és el més freqüent, seguit de l’econòmic, el físic, el negligent, el sexual, l’abandonament i la vulneració de drets. També destaca la dada que en 13 de les intervencions fetes, no només hi ha una víctima sinó dues, que acostumen a ser matrimoni. Pel que fa a la persona que maltracta, en la majoria de casos són fills o filles de la víctima, seguits de la parella o els néts. 11 de les persones maltractadores detectades tenen diagnòstic de salut mental; en el cas de 7 existeix la sospita però no han estat diagnosticades i, en la gran majoria, hi ha associat el consum de substàncies tòxiques.

Al plenari van explicar aquesta realitat social Glòria Pla, psicòloga i responsable de l'equip d'Atenció a les Famílies i Envelliment Saludable del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Sandra Devesa, coordinadora de la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà; Estefanía García, de l’Ajuntament de Figueres; Aida García, de l’Institut Català de la Salut; Imma Riu, del Centre de Salut Mental d’Adults, i Mireia Expósito, del Cos de Mossos d’Esquadra.

Les comissions de Sensibilització i Formació i de Residències i Centres de Dia

La mestra Ester Mateos, la professora Mercè Martí i la portaveu del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà Maria Eugènia Sala, en representació de la Comissió de Sensibilització i Formació, van fer un repàs a la tasca intergeneracional de prevenció que han dut a terme aquest any. Destaca, en aquest cas, la xifra de més de 2.000 nens i joves de setze escoles de primària i dos centres de secundària de l’Alt Empordà que van participar en la Setmana “Compartim”. Del 7 a l’11 de novembre, aquesta comissió va organitzar una vintena d’activitats intergeneracionals per apropar als alumnes una imatge social de la vellesa més real i diversa.

També va intervenir en el plenari la metgessa geriatra Esther Celda, directora d’Atenció sociosanitària de la Fundació Salut Empordà, en nom de la Comissió de Residències i Centres de Dia, i va explicar que aquest és un grup de treball que ha crescut el darrer any, amb la incorporació del Consell de la Gent Gran, infermeres gestores de salut de residències, Altem i Mifas com a nous integrants. En aquesta comissió, hi ha també representades totes les residències, centres geriàtrics i sociosanitaris de l’Alt Empordà, a més de l’Associació de Malalts d’Alzheimer i el Consell Comarcal. “La diversitat de centres i la vulnerabilitat especial de les persones que atenem ens obliga a treballar molt més. No volem ser una comissió que elabori documents teòrics. Ens toca aterrar a la realitat dels centres de la nostra comarca i treballar per la sensibilització i la formació en el bon tracte de tots els professionals”, va dir Esther Celda.

La presentació del plenari va anar a càrrec de la presidenta del Patronat de la Fundació Salut Empordà, Agnès Lladó, i del vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Josep Maria Bernils. Lladó va destacar la importància de la feina que es fa des de la Taula: “La Taula dona visibilitat, a través d’aquesta sessió plenària, a una problemàtica que existeix i que ens preocupa, amb l’objectiu de poder conscienciar la població i fomentar el treball en xarxa”. “Una comarca com la nostra, on a les zones rurals l’envelliment supera extraordinàriament la mitjana catalana, fa que els representants públics hàgim d’estar sempre alerta”, va dir Bernils.

La Taula Comarcal contra Maltractaments a les Persones Grans, encapçalada per la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres, es va crear fa dos anys per promoure una xarxa de treball i acció comunitària que faciliti la prevenció de situació de maltractaments, a més de potenciar la mirada preventiva sobre aquest fenomen, tant des de la perspectiva de la intervenció professional com pel que fa a la conscienciació ciutadana. Està formada per una trentena de professionals del territori procedents dels àmbits social, de salut, educatiu, policial, jurídic i associatiu, que s’han agrupat en tres comissions de treball. L’objectiu és aconseguir una comarca inclusiva, cuidadora, respectuosa i participativa. La Taula, precisament, és un exemple d’èxit en el context de l’Ecosistema d’Innovació Social i Sanitària de l’Alt Empordà, en el marc del PECT Girona Innovació Social i Digital.

Mobilització per la defensa dels drets de les persones grans

Aquest dijous, 15 de juny, més de 2.500 persones de la comarca han participat en diferents caminades per commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans. La Taula ha organitzat l'activitat “Caminem pels drets de les persones grans” en 5 municipis: Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera, Llançà i Peralada, i arreu la resposta ha estat multitudinària, amb la implicació especial dels centres educatius.