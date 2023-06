Quantes vegades has sentit que l'òptim seria caminar 10.000 passos al dia per mantenir els hàbits saludables? El cas és que en la majoria de rellotges esportius l'objectiu és aquest, però és important fer cas als experts del tema per saber si és necessari caminar aquesta xifra, o si amb menys és suficient. La veritat és que hi ha estudis i investigacions que apunten per una altra banda.

La mala notícia és que la reducció, encara que és significativa, no és dràstica, per la qual cosa continua sent un número diari considerable. Una investigació publicada a la revista JAMA Network Open va fer un estudi entre persones que caminaven menys de 7.000 passos diaris, uns altres que ho feien entre 7.000 i 10.000 i els que excedien aquest número, i la conclusió a la qual van arribar és que els que caminaven entre 7.000 i 10.000 passos tenien taxes de mortalitat entre un 50 i un 70% menors. I, sobretot, que a partir dels 10.000 els beneficis es paraven.

El mite dels 10.000 passos

"Tots evitem instintivament l'activitat innecessària, per la qual cosa necessitem aquestes empentes per ajudar la gent a començar", assegura Daniel Lieberman, paleoantropòleg de la Universitat de Harvard, sobre per què va començar la idea que els 10.000 passos era sinònim de saludable: tot va ser qüestió de màrqueting, atès que amb aquesta meta per bandera, la població almenys intentaria caminar en lloc de quedar-se a casa i portar una taula sedentària.

No sols això: Manpo-kei va ser un producte inventat en els 60 per Yamasa Tokei, creadors del primer podòmetre. Significa en japonès 'mesurador de 10.000 passos', per la qual cosa la idea que es va quedar és aquesta. A més, es diu que la raó per la qual es va triar aquest número concret és perquè, representat en aquesta llengua (万) pot semblar una persona caminant. La qüestió és que a causa d'això, la majoria de dispositius que monitoren la nostra activitat física ho prenen avui dia com a referència, convertint-se en una llegenda urbana que la majoria de gent pren per bona.

Quants passos es recomanen?

Un altre estudi, de l'Escola de Salut Pública de la Universitat d'Oxford, va avaluar a dones d'edat avançada i va tenir en compte que les seves capacitats ja no són les mateixes i que caminar els costa més i va arribar a la conclusió que amb 7.000 passos al dia era més que suficient.

En definitiva, els 10.000 passos al dia poden passar a la història. Per descomptat, com més caminis, més àgil et sentiràs i més pes perdràs, però si el teu objectiu és estar sa i fer esport de manera moderada, amb caminar una mitjana d'uns 7.000 o 8.000 passos al dia serà més que suficient, com han establert aquests estudis.