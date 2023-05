L'hospital de Figueres ha reprès la normalitat i tots els serveis ja estan en funcionament després que una inundació ahir al migdia afectés una part de la planta subterrània. Com a conseqüència, part de l'àrea de Radiodiagnòstic i la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) van quedar inhabilitades i es van haver d'anul·lar proves urgents i no urgents.

Segons fonts de la Fundació Salut Empordà, ahir a la tarda ja es va reprendre el servei de TACs i, aquest matí, s'han tornat a fer les mamografies i les intervencions de l'UCSI. Es van anul·lar una quarantena de proves programades i les de més urgència es van derivar als hospitals Trueta i Santa Caterina.

Investigació de l'origen

Tot i que ahir al matí va ploure de forma intensa, fons de l'hospital apunten que no és l'únic motiu que ha causat la inundació. Segons explica el gerent de la Fundació Salut Empordà, Sergi Iglesia, una inundació com aquesta "no havia passat mai i tampoc hi va haver tanta quanitat de pluja". També afirma que la planta que patit la inundació és la -1 però, en canvi, no ha afectat la -2. Tècnics de l'hospital i l'empresa municipal que gestiona el clavegueram i l'aigua de Figueres estant estudiant les possibles causes i esperen poder determinar-les aviat.

Finalment, Iglesia matisa que l'hospital té molts anys i "s'està fent latent la necessitat de començar a pensar en un canvi d'instal·lacions".